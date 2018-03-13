Лофт в духе русской революции

Эта квартира находится в центре Москвы, в жилом доме, построенном в 20‑е годы прошлого века. Владелец попросил авторов проекта сохранить архитектурный облик пространства: эффектные арочные потолки на нижнем этаже и скат­ную кровлю мансарды с несущими деревянными балками. Потолки и стены дизайнеры сделали светлыми, подчеркнув чистые архитектурные формы белым цветом краски и штукатурки. Для контраста добавили тёмный оттенок, выбрав для отделки пола доску из массива дуба, тонированного в чёрный.

Нейтральная цветовая гамма — прекрасный фон для предметов искусства советской эпохи, которую собирает заказчик. Коллекция картин, скульптур, посуды, предметов интерьера и оружия задала революционно–социалистическую тематику дизайна. Для каждого предмета дизайнеры нашли своё место. Так, красный ретротелефон стал оригинальной деталью гостевого санузла, картины в духе соцреализма — выразительными живописными акцентами гостиной и кухни–столовой.

Как продолжение темы в квартире появились кожаный диван винного оттенка, красные дверь и холодильник в мини–баре, а символом проекта стала кремлёвская звезда. Постер и часы с её изображением здесь знаковые элементы.

Специально для проекта подобрали вещи и светильники в индустриальном стиле — для этого пространства лофтовая эстетика оказалась удивительно созвучной и органичной по настроению.

Автор проекта Никита Донин резюмирует: «Русский конструктивизм — уникальное явление в оте­чественной архитектуре. Таких домов в Москве не так много, и нам было очень интересно поработать с объёмом, к тому же заказчик очень трепетно отнёсся к прошлому квартиры и хотел, чтобы мы сохранили по возможности всё, что дошло до наших дней. К сожалению, сохранилась лишь оболочка, от обстановки ничего не осталось. Мы попытались не столько возродить исторический интерьер, сколько на базе существовавшего объёма создать новый, идеи для него подсказала коллекция предметов искусства и быта советской эпохи, которую собирает заказчик, а также само пространство».