Похожа на белый дворец: рассматриваем 150-метровую квартиру Софии Никитчук в центре Москвы

Журнал Starhit показал и рассказал своим интернет-читателям, как выглядят апартаменты уральской красавицы Софии Никитчук на Покровском Валу в Москве. Комментарий о своей недвижимости дала и сама София — Мисс Екатеринбург и Мисс Россия — 2015, а также вице-мисс мира.

Апартаменты площадью 150 метров Никитчук купила 2 года назад, они расположены в клубном доме.

Как сообщает издание, квартира уральской красавицы напоминает дворец: хрустальные люстры, мраморные полы, мебель с золотой фурнитурой… Холл украшает портрет хозяйки, выполненный в современной технике стилизации по фотографии.

— Над интерьером работала группа дизайнеров, — рассказала София. — Они предложили ряд идей, занимались их реализацией, а также покупали материалы, которые я предварительно выбирала в интернет-каталогах. В итоге получилось пространство в современном стиле. За основу взяли белый цвет, который всегда выглядит роскошно. Только вот боюсь, что светлый диван скоро станет серым, так как мы с друзьями особой аккуратностью не отличаемся.

— Особого внимания заслуживает ванная, — продолжает модель. — Она весьма необычная. В ней есть большое окно и зеркальная стена, к которой примыкает джакузи круглой формы. Получилось идеальное место для релакса после трудного рабочего дня. Уже представляю, как буду лежать в ней и потягивать вино.

При этом Никитчук еще не перевезла вещи. По иронии судьбы, она приходит в собственное гнездышко пока только в гости. Дело в том, что дом — новый, в нем до сих пор продолжаются отделочные работы.

— В соседних квартирах делают ремонт, — говорит девушка. — Стоит невыносимый шум, поэтому с переездом придется немного подождать.

Кстати, несмотря на то, что София еще не переехала, ее квартира и кухня уже стали местом для съёмки передачи «Еда живая и мёртвая» на НТВ . Выпуск с Софией Никитчук появился в эфире 10 марта, и его часть была посвящена молоку и его растительным аналогам. София рассказала, что у нее с детства непереносимость лактозы, коровье молоко она не переносит: когда она была маленькой, то просто выливала его, стоило родителям отвернуться, а сделанные пять лет назад анализы подтвердили диагноз официально. София продемонстрировала свой холодильник с соевым и миндальным молоком и показала «ленивую овсянку» на растительном молоке, которую она себе готовит на завтрак.

— Я обычно ем ее с бананом, а иногда кушаю с ягодками. Готова есть это вечно! — рассказала София.