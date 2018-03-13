15 марта состоится лекция по фурнитуре для сложных углов и встроенной мебели

Вопрос оптимизации хранения — один из важнейших в дизайне интерьеров. Квартира может быть выполнена максимально стильно и красиво, дорого и эффектно, но весь вид всё равно испортят пылесос, гладильная доска и зимняя обувь. Куда всё это деть? Ответ будет дан на мастер-классе дизайнера-проектировщика мебели Ольги Аксёновой

Лекция получила название «Особенная фурнитура для сложных углов и встроенной мебели». Все пришедшие узнают, как оборудовать внутреннее пространство шкафов и полок (для прихожей, кухни, прачечной, гардероба), где хранить важные предметы для дома и как можно обеспечить быстрый доступ к ним. Помимо этого, специалист покажет новинки встроенной мебели и комфортные для пользования размеры и высоты.

Мероприятие начнётся 15 марта в 18:30 в Design & Decoration Center по адресу: Саввинская набережная, дом 23, строение 1. Вход свободный! Регистрация по ссылке: https://gid-group.timepad.ru/event/680276/.

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