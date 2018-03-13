Лучшее из московских салонов: модные ковры и королевские кровати

1. Подсвечник от YachtlineТри рыбки из латуни держат на своих спинах прозрачную конструкцию — цилиндр из осветлённого стекла с полированным краем и со встроенной латунной подставкой для свечи. Это уличный подсвечник, выпущенный российской фабрикой Yachtline. Дизайн разработан в собственном дизайн–бюро фабрики. 2. Панно от лепной мастерской «Петергоф»Такое гипсовое панно многофункционально, хотя легче всего его представить в качестве десюдепорта над дверью. Такой приём визуально увеличивает высоту дверного проёма, словно приподнимает потолок, а также формирует стиль. И классическому интерьеру, и модному пространству в духе mix&match эти гипсовые кружева могут пригодиться!

3. Кресло от bedding atelierНовая версия кресла в стиле Людовика XV — вальяжное кресло в обивке из бежевого вельвета. Тёмное дерево и заклёпки на окантовке привносят в его облик элемент колониального стиля. 4. Кровать «Вирджиния»Кровать «Вирджиния» сочетает лаконизм современного стиля и уют классики. Пропикованное изголовье слегка изогнуто, оно словно приобнимает кровать. Много вариантов обивки, три размера ширины, два — высоты и прекрасный матрас — кровать универсальна. 5. Ковёр DazzleИнститут цвета Pantone объявил цветом 2018 года фиолетовый. В интерьере, где есть предметы мебели этого оттенка, объединяющую роль может сыграть ковёр. Например, такой, где оттенки лаванды уравновешены серебристо–серым в одном абстрактном узоре. Шерсть и шёлк, Индия. 6. Столики Cono 4001Итальянская фабрика Montbel не осталась в стороне от тренда и выпустила вот такие столики, похожие на грибы. Эти — со столешницей диаметром 80 см, а есть ещё и другие, напоминающие солидные и основательные боровики, со столешницей 120 см. 7. Мебель от Capital CollectionДиван Allure (дизайн Boatto Martino Studio), кресла Audrey M, журнальный и кофейные столики Aristo от Capital Collection хороши в компании. Они составляют модную композицию, не имеющую ничего общего с идеей комплекта мебели. Лаконичные формы, дорогие и изысканные материалы: эбеновое дерево и хромированная сталь, нубук и полированная латунь.8. Ковёр RainbowНа Кёльнской выставке компания JAB показала ковры, напоминающие нам о природе. И даже эта «радуга» (ковёр Rainbow из коллекции Stardust) — зелёная, с переходом цвета от травяного к бирюзовому. Кроме того, компания предлагает на выбор 42 варианта цвета для Rainbow. Соткан из вискозы.9. Мебель для спальни MadreperlaБарокко и рококо — великолепные дворцовые стили, вечные, как сама классика. Историческая правда, драгоценные материалы и ручная работа — вот что придаёт им достоверность. Всё это есть в коллекции мебели для спальни Madreperla, выполненной итальянскими мастерами в лучших традициях.