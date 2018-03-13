Проект минималистской квартиры на Кутузовском для специалиста по IT-технологиям

Возможно, лофт — это тот стиль, который первым приходит на ум современным дизайнерам, когда они имеют дело с молодыми и амбициозными заказчиками. Однако сотрудники Grafit architects не стали искать ответ на поверхности, а пошли дальше. Что у них получилось, читайте сегодня в статье.

Grafit architects

Grafit architects — студия романтиков, верящих в силу архитектуры и дизайна. И для архитектурной студии это не просто красивое заявление — это кропотливая, скрупулёзная работа, требующая понимания практически всех областей наук. Поэтому в Grafit architects архитекторы, дизайнеры и художники работают вместе с инженерами, строителями и учёными на всех этапах создания и реализации проектов.

mygrafit.ru — Заказчиком проекта стал молодой специалист в области IT-технологий. Он хотел, чтобы команда Grafit architects выполнила только два помещения (гостиную и кухню), в лёгком и простом стиле. Но молодому человеку не хотелось быть просто созерцателем того, как меняется его квартира, он непременно желал в этом участвовать. Поэтому он и попросил ребят из студии архитектуры создать дизайн только для гостиной и кухни, а вот за остальные комнаты взялся сам.

На наших плечах, помимо стилистического лейтмотива, лежала также и инженерия «умного» дома. Из самых необычных задумок — музыка в потолке, проигрываемая и управляемая с телефона; кондиционирование и вентиляция, установленные в торцах потолков обеих комнат и убирающие неприятные запахи из кухни; свет, выключающийся тогда, когда в комнате никого не остаётся.

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В квартире могла бы разыграться настоящая интерьерная баталия между натуральными материалами (дерево, стекло, лён, рогожка) и искусственным (бетоном). В эту схватку также могли бы ввязаться природные зелёные оттенки и белый цвет, противопоставленные несуществующему в природе в чистом виде чёрному, асфальтному серому и цвету металлик. Однако ни один из предметов интерьера не спорит с другим. Всё — и природные мотивы, и дыхание города — здесь служит комфортной и гармоничной жизни человека.

Самой примечательной частью интерьера гостиной стал собранный по уникальному эскизу архитекторов стеллаж, расположенный в специально отведённой для него нише. Его главные составляющие — деревянные короба, некоторые из которых выкрашены в белый цвет. Это сделано для того, чтобы у белых контрастных полочек, при всём их внешнем сходстве с пластиком, оставалась фактура дерева.

В сценариях освещения обеих комнат акцент был сделан на естественном варианте. Большие панорамные окна — это лучшее решение, если из вашей квартиры открывается вдохновляющий городской пейзаж, например. А для вечернего времени были выбраны точечные светильники на потолке и напольный торшер рядом с диваном.

Довольно интересной деталью интерьера стала угловая тумба на «нейтральной» территории, между гостиной и кухней. Это не просто оригинально — это ещё и функционально. Ведь она служит отличным местом для хранения.

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Лучшее в этом интерьере — баланс в материалах и цветах, к тому же вместо привычных двух зон было сделано три: гостиная, кухня и бар, выделенный бетонной стеной, будто ниспадающей с потолка. Бар находится рядом с большим окном, что, конечно, неслучайно. Ведь таким образом отчасти и реализуется естественный осветительный сценарий.

Grafit architects

Мебель и свет:

B&B — диваны, кресло;

Flos, Foscarini — освещение;

Poggenpohl — кухня.

Бюджет этого проекта составил около трёх миллионов рублей.

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