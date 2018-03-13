Оформляем домашний бар: 9 интересных идей и необходимых предметов 

1. Винный шкаф
Планируя кухню или гостиную, сразу предусмотрите место для винного шкафа, где поместилось бы все необходимое для домашнего бара: посуда, бутылки и другие аксессуары.
Дизайн: Violet & George
Если в комнате есть ниша, в которую поместится шкаф, можно использовать ее. Шкаф можно заказать по размерам ниши.
Дизайн: Hudson Street Design
Выбирайте мебель, которая будет соответствовать интерьеру кухни или гостиной. Иногда винный шкаф может стать арт-объектом в комнате, если у него необычный фасад или есть какой-либо креативный элемент, например задняя панель.
Дизайн: Design Harmony
2. Передвижной столик
Мини-бар на передвижном столике — почему бы и нет? Специальная мебель на колесиках с держателями бутылок и полками для посуды выручит любителей вечеринок и поможет избежать громоздких предметов мебели. Советуем обратить внимание на модные цвета латуни — они добавят шика вашему интерьеру.
Дизайн: Sally Wheat Interiors
3. Поднос
Своеобразный переносной мини-бар можно устроить с помощью подноса. Это вариант для маленькой компании, максимум 2-3 человек, так как вряд ли на поднос с комфортом поместится больше посуды. Выбирайте эклектичные варианты и в стиле ар-деко — именно они на пике актуальности.
Дизайн: Susan Glick Interiors
4. Статичный столик с местом для фуршета
Такой вариант домашнего бара возможен даже в малогабаритных квартирах. Столик не займет много места, а его функциональность вы точно оцените.
Дизайн: Hudson Baker Interiors
5. Держатель для бутылок
Держатели для бутылок — это полезный и красивый атрибут домашнего бара. С ними можно придумать необычные инсталляции: например, поставить внутрь декоративного камина — получится импровизированный мини-бар.
Фото: Bart-Jan's House
6. Наборы посуды
Этикет диктует нам свои правила: под каждый напиток положено выбирать отдельный вид бокалов. Но часто это непозволительная роскошь, поэтому будем находить компромиссы.
Купите несколько наборов:
1) винные бокалы, которое можно применить и для игристого;
Фото: westelm.co.uk 2) стаканы или кружки для коктейлей;
Фото: westelm.co.uk 3) низкие стаканы для крепких напитков.
Фото: westelm.co.uk Этого набора посуды вполне хватит для домашнего бара.
7. Аксессуары
Домашний бар — это все же несколько иное, чем просто полка с набором напитков и бокалов. В зависимости от собственных предпочтений и бюджета предлагаем добавить несколько аксессуаров.
1. Подставки под стаканы
Магазины аксессуаров для дома предлагают разнообразные варианты. Присмотритесь к необычным подставкам с имитацией камня.
Фото: westelm.co.uk 2. Пробка для бутылки
Подобный аксессуар можно найти даже в масс-маркете. Маленький и такой простой, он способен добавить роскоши обстановке и стать настоящим помощником. Ведь закрывать горлышко бутылки салфеткой или «родной» пробкой не очень удобно.
Фото: H&M Home
3. Инсталляции и надписи
Превратить домашний бар в подобие американского салуна всего лишь инсталляцией в этом стиле — почему бы и нет?
Дизайн: Pinetop Custom Homes
Или выбрать неоновую лампу и создать имитацию ночного клуба — тоже неплохая идея.
Дизайн: MATT architecture LLP Даже необычный светильник способен стать тем элементом, который преобразит ваш барный уголок.
Фото: Jim Schmid