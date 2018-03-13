Оформляем домашний бар: 9 интересных идей и необходимых предметов

1. Винный шкаф

Планируя кухню или гостиную, сразу предусмотрите место для винного шкафа, где поместилось бы все необходимое для домашнего бара: посуда, бутылки и другие аксессуары.

Дизайн: Violet & George

Если в комнате есть ниша, в которую поместится шкаф, можно использовать ее. Шкаф можно заказать по размерам ниши.

Дизайн: Hudson Street Design

Выбирайте мебель, которая будет соответствовать интерьеру кухни или гостиной. Иногда винный шкаф может стать арт-объектом в комнате, если у него необычный фасад или есть какой-либо креативный элемент, например задняя панель.

Дизайн: Design Harmony

2. Передвижной столик

Мини-бар на передвижном столике — почему бы и нет? Специальная мебель на колесиках с держателями бутылок и полками для посуды выручит любителей вечеринок и поможет избежать громоздких предметов мебели. Советуем обратить внимание на модные цвета латуни — они добавят шика вашему интерьеру.

Дизайн: Sally Wheat Interiors

3. Поднос

Своеобразный переносной мини-бар можно устроить с помощью подноса. Это вариант для маленькой компании, максимум 2-3 человек, так как вряд ли на поднос с комфортом поместится больше посуды. Выбирайте эклектичные варианты и в стиле ар-деко — именно они на пике актуальности.

Дизайн: Susan Glick Interiors

4. Статичный столик с местом для фуршета

Такой вариант домашнего бара возможен даже в малогабаритных квартирах. Столик не займет много места, а его функциональность вы точно оцените.

Дизайн: Hudson Baker Interiors

5. Держатель для бутылок

Держатели для бутылок — это полезный и красивый атрибут домашнего бара. С ними можно придумать необычные инсталляции: например, поставить внутрь декоративного камина — получится импровизированный мини-бар.

Фото: Bart-Jan's House

6. Наборы посуды

Этикет диктует нам свои правила: под каждый напиток положено выбирать отдельный вид бокалов. Но часто это непозволительная роскошь, поэтому будем находить компромиссы.

Купите несколько наборов:

1) винные бокалы, которое можно применить и для игристого;

Фото: westelm.co.uk 2) стаканы или кружки для коктейлей;

Фото: westelm.co.uk 3) низкие стаканы для крепких напитков.

Фото: westelm.co.uk Этого набора посуды вполне хватит для домашнего бара.

7. Аксессуары

Домашний бар — это все же несколько иное, чем просто полка с набором напитков и бокалов. В зависимости от собственных предпочтений и бюджета предлагаем добавить несколько аксессуаров.

1. Подставки под стаканы

Магазины аксессуаров для дома предлагают разнообразные варианты. Присмотритесь к необычным подставкам с имитацией камня.

Фото: westelm.co.uk 2. Пробка для бутылки

Подобный аксессуар можно найти даже в масс-маркете. Маленький и такой простой, он способен добавить роскоши обстановке и стать настоящим помощником. Ведь закрывать горлышко бутылки салфеткой или «родной» пробкой не очень удобно.

Фото: H&M Home

3. Инсталляции и надписи

Превратить домашний бар в подобие американского салуна всего лишь инсталляцией в этом стиле — почему бы и нет?

Дизайн: Pinetop Custom Homes

Или выбрать неоновую лампу и создать имитацию ночного клуба — тоже неплохая идея.

Дизайн: MATT architecture LLP Даже необычный светильник способен стать тем элементом, который преобразит ваш барный уголок.

Фото: Jim Schmid