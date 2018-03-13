Тайны коммуналок и хрущевок раскрыли богородские школьники

Учащиеся школы №1797 посетили выставку-музей «Старая квартира».

Пятиклассники Богородской школы №1797 в начале марта окунулись в атмосферу прошлого, посетив экспозиции выставки «Старая квартира». Здесь с помощью предметов интерьера, артефактов и документов из коллекции Музея Москвы воссозданы интерьеры московских квартир прошлого века.

Ребята увидели в деталях прошлый быт, окунулись в атмосферу каморки заводского рабочего дореволюционной Москвы, осмотрели коммуналки 20-х годов, и «хрущевки» периода оттепели, кухни времен «перестройки».

По мнению учителей и сопровождавших родителей, многое в старых квартирах оказалось знакомым и вызвало эмоциональный отклик. Ведь XX век для многих это одновременно и прошлое, и настоящее. Гвоздем же программы стал квест, в котором приняли участие юные москвичи. Они нашли определенные предметы, с помощью которых разгадали шифр и раскрыли все тайны квартир пошлого века.