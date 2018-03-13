Ещё
В продажу вышла российская кухня в стиле урбан
Далее:
Читайте также:
Ещё

В продажу вышла российская кухня в стиле урбан 

IVD.ru 13 марта 2018
Фото: IVD.ru
Производитель — «Кухонный Двор». Цена: от 25 120 руб. /пог. м  В модели «Стоун» использованы материалы, имитирующие бетон, металл, стекло. Цветовое и конструктивное решение гарнитура выбрано в соответствии с основными тенденциями промышленного дизайна: сочетание светлого и тёмного тонов, открытых полочек и закрытых верхних фасадов образует игру контрастов и грамотно расставляет стилевые акценты.
Центральный элемент композиции — остров, из которого дизайнеры сделали настоящий многофункциональный центр. Он оснащён столешницей большой площади, а также вместительными нишами — открытыми и закрытыми. «Стоун» не делает чётких границ в интерьере между зонами приготовления еды и отдыха.
IVD.ru: последние новости
7 необычных идей для декорирования радиатора Просыпаемся с удовольствием: 10 идей для оформления стены напротив кровати Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность10
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева21
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой17
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение