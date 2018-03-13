В продажу вышла российская кухня в стиле урбан

Производитель — «Кухонный Двор». Цена: от 25 120 руб. /пог. м В модели «Стоун» использованы материалы, имитирующие бетон, металл, стекло. Цветовое и конструктивное решение гарнитура выбрано в соответствии с основными тенденциями промышленного дизайна: сочетание светлого и тёмного тонов, открытых полочек и закрытых верхних фасадов образует игру контрастов и грамотно расставляет стилевые акценты.

Центральный элемент композиции — остров, из которого дизайнеры сделали настоящий многофункциональный центр. Он оснащён столешницей большой площади, а также вместительными нишами — открытыми и закрытыми. «Стоун» не делает чётких границ в интерьере между зонами приготовления еды и отдыха.