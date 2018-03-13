История одного дома: как Толстовский дом превратился в гигантскую коммуналку

Экскурсовод и блогер Евгений Колесник сфотографировал и написал для нас историю одного из самых интересных строений улицы Рубинштейна — возведенного в 1910 — 1912 годах по приказу графа Михаила Павловича Толстого дома под номером 15-17.

Толстовский дом называли домом всех сословий — в нем можно было снять апартаменты на любой кошелек, в том числе и на пару десятков комнат. При этом в центральной дворовой его части, в парадной номер 9 за красивейшим входным порталом скрывались самые дешевые квартиры, а точнее так называемые «меблированные комнаты» — жилье для приказчиков средней руки. Сегодня это социальное разделение сохраняется — в остальных парадных живут, как правило, богатые и известные люди. Все комнаты, а их около 120 на парадную, прямоугольной формы и примерно одного размера, за исключением угловых помещений, на поворотах и в других нестандартных местах. Доступ в них был из общего коридора — открыв дверь, вы сперва попадали в крошечную переднюю, а из нее проход вел в собственно комнату с большим альковом. В каждой было по два окна — одно большое, другое маленькое, под потолком. В Советские годы его использовали как зимний холодильник. Кухни и санузлы в «нумерах» не предусматривались, они были общими, по два хозяйственно-санитарных блока на этаж. После революции жилье здесь превратилось в гигантские коммунальные квартиры — всего их было шесть, каждая по 800 квадратных метров.

Каждый жилец обустраивал свой угол по собственному усмотрению и наличию средств. В передних появлялись газовые плиты, а в бывшем алькове делали душевую и туалет. В наши дни большая часть комнат уже превращена в полноценные квартиры-студии, но длинные коридоры с остатками дореволюционного линолеума по прежнему напоминают одну большую коммуналку.

Во времена приватизации жильцы так и не решили, как делить общие кухни, ванные, туалеты и коридоры, поэтому по бумагам тут по-прежнему шесть общих квартир.

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