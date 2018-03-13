Лофт по-питерски: кирпич, фанера, ставни, зеркальная стена и красные стулья

В этом интерьере дизайнерам удалось сохранить натуральные конструкции стен из кирпича, вписать в уже существующую композицию металлические балки и подчеркнуть красивую линию окон.

Мария Махонина и Александра Казаковцева, архитектурная студия «МК-ИНТЕРИО»

Мария и Александра окончили Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица по специальности «художник по интерьеру». В 1996 году основали студию «МК-ИНТЕРИО». Студия — одна из ведущих в Санкт-Петербурге. Работы Марии и Александры удостоены высших профессиональных наград и постоянно публикуются в лучших европейских и российских СМИ. Более ста публикаций вышли в свет в таких изданиях, как Salon interior, «Частный интерьер. Санкт-Петербург», «Мезонин», «Собака.ру», Domus, «Интерьер + дизайн», Home Decor, «Проект Россия», «Интерьер дайджест», Elle décor, Inflight review, Business women. В 2012 году вышла книга «16 интерьеров» — о творчестве Марии и Александры.

— Основной нашей задачей было перепланировать и придумать концептуальное дизайнерское решение для общественной части квартиры, куда входит гостиная, кухня, санузел, прихожая и подсобное помещение. Вся приватная часть планировочно осталась без изменений, и требовалось создать дизайн только для спален и санузлов.

Квартира находится в старом фонде, поэтому было решено сохранить часть старинных кирпичных стен и отреставрировать их.

Поскольку в этой части квартиры — анфиладная планировка, из прихожей мы сразу попадаем в кухню, из кухни в гостиную. Здесь много окон, поэтому мы решили выделить оконные проёмы декоративными зелёными ставнями. Помещение санузла и кухни сформированы фанерными пространственными конструкциями. Существующие конструктивные металлические балки перекрытия оставлены без изменений, между ними смонтирована теплозвукоизоляция и декоративная отделка досками.

Всё освещение в этой части квартиры смонтировано на существующих металлических балках. Светильники — Deltalight.

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В столовой зоне гостиной оборудован диван, сделанный на заказ и примыкающий к фанерной стене, формирующей санузел. Длинная консольная полка вдоль кирпичной стены гостиной и каменная столешница с биокамином также сделаны на заказ.

Кухня — MK Kitchen, барные стулья — Magis, светильники над барной стойкой — Davide Groppi.

Журнальные столики — Meridiani, кушетка — B&B Italia, диван — Meridiani, обеденные кресла — Eames (Vitra), светильник над столом — Vesoi.

Кровать — Ivano Redaelli, торшер и светильники на тумбах — Vibia, кресло — Bonaldo, бра — Koket, прикроватные тумбы — Meridiani, люстра — Moooi.

В спальне было решено продолжить декоративную тему со ставнями-шатерсами на окнах. Для того чтобы увеличить количество света в помещении спальни и создать иллюзию большого пространства, большая часть спальни за кроватью отделана зеркалом. На контрасте к современным предметам мебели подобран античный камин из каррарского мрамора.

Светильники над раковиной — Vibia, раковина и унитаз — Cielo, кресло — De Castelli, смесители — Zucchetti.

Помещение санузла, сформированное пространственной фанерной конструкцией, имеет одну стеклянную стену, обращённую в сторону окон. Всегда приятно иметь в санузле естественное освещение. Тонированным стеклом скрыты душевая и унитаз. Кирпичная стена, как и другие кирпичные стены в квартире, — «родная» и подверглась реставрации.

В гостиной на контрасте к зелёным ставням подобран фиолетовый диван.

Доска из лиственницы Dinesen выбрана за крупногабаритный размер и приятную натуральную фактуру.

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