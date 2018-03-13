Американцы сделали из Путина модный принт

Американский дизайнер Хертон Престон объединился с московским ретейлером КМ20 для выпуска капсульной коллекции с фотографией президента России Владимира Путина . Об этом сообщает Hypebeast.

Эксклюзивная коллекция состоит из двух предметов — футболки и поясной сумки. На черной футболке изображен президент России с подписью Mr. President и фирменным знаком дизайнера «СТИЛЬ» на фоне Спасской башни.

«Я никогда не думал о политике, я даже не слежу за ней. Меня всегда интересовала Россия. Пока я там не побывал, я мог узнавать о ней только из фильмов и интернета. Эта коллекция — мой личный взгляд на Россию как на оплот силы и мощи. Шпионаж. История страны в великой космической гонке против НАСА . Это самая большая страна в мире, а Путин — ее лидер — супермощный человек, который занимается экстремальными видами спорта», — рассказал Престон.

Дизайнер пояснил, что на создание коллекции его вдохновили футболки с Путиным, которые он увидел во всех туристических магазинах Москвы.

В феврале объединение российских дизайнеров Russian Fashion Roots совместно с дизайнером Мартой Думой выпустило новую коллекцию аксессуаров, которая была представлена в Московской торговой галерее «Модный сезон». Коллекция получила название President-Style. Ее главным элементом стал расшитый клатч на цепочке в форме книги с портретом президента России Владимира Путина. Известно, что дизайнер лично работала с изображением президента.