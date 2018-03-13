12 предметов для дома в модном фиолетовом цвете 

1. Виниловые фрески Sunset in Poco do Arieiro и Floral
Такие фрески станут главным акцентом в помещении, оформленном в пастельных тонах.
Виниловая фреска Sunset in Poco do Arieiro. Фото: Pixers
Виниловая фреска Floral. Фото: Pixers
2. Картины Before The Light Comes Up и Sleep Beneath
В домашнем интерьере такие цвета ночного неба следует использовать локально, в виде лёгких акцентов или в паре с оттенками дерева, розовым и жёлтым.
Картина Before The Light Comes Up (акрил на холсте, 60 × 60 см). Фото: In-Spaces
Картина Sleep Beneath (акрил на холсте, 60 × 60 см). Фото: In-Spaces
3. Настенные часы Petals
Аксессуар оснащён «лепестками» из окрашенного дерева, положение которых можно менять.
Настенные часы Petals. Фото: Progetti
4. Ваза Voyage
Ваза выполнена из цветного выдувного стекла. Отличная вещь для изысканного интерьера.
Ваза Voyage. Фото: Bridgman
5. Полка-пингвин из окрашенной фанеры
Оригинальный стеллаж, который точно не останется незамеченным.
Полка-пингвин из окрашенной фанеры. Фото: Westwing
6. Искусственный цветок Dinah
Если вы не хотите постоянно менять интерьер в угоду трендам, то используйте модные мобильные аксессуары. Например, композиция из таких искусственных цветов освежит квартиру и сделает её стильной — когда фиолетовый перестанет быть актуальным, вы сможете просто её убрать.
Искусственный цветок Dinah. Фото: «Урбаника»
7. Ковёр с принтом «зигзаг»
Такой ковёр благодаря орнаменту идеально впишется в интерьер в стиле ар-деко — ещё один модный тренд сегодня.
Ковёр с принтом «зигзаг». Фото: Westwing
8. Настольная лампа Panthella
Лампа по дизайну Verner Panton (1971 года) в этом сезоне вышла в новой цветовой версии.
Настольная лампа Panthella. Фото: Louis Poulsen
9. Зеркало Lust
Облик зеркала Lust вдохновлён витражными окнами. По задумке дизайнера Simon Legald, изделие не только будет отражать внешний облик владельца в фиолетовом, но и станет украшением интерьера.
Зеркало Lust. Фото: Normann Copenhagen
10. Светильник Colour
Напольная модель Colour, сложенная из листа стекла и круглого рефлектора (дизайн — Daniel Rybakken и Andreas Engesvik), размывает границу между светильником и скульптурой.
Светильник Colour. Фото: e15 11. Стальной стул Bold
А этот стул одет в специально изготовленный для него «чулок».
Стальной стул Bold. Фото: Moustache
12. Вращающееся кресло Ball
И, наконец, роскошный предмет мебели — кресло Ball — станет украшением любого модного интерьера.
Вращающееся кресло Ball. Фото: Westwing