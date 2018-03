12 предметов для дома в модном фиолетовом цвете

1. Виниловые фрески Sunset in Poco do Arieiro и Floral

Такие фрески станут главным акцентом в помещении, оформленном в пастельных тонах.

Виниловая фреска Sunset in Poco do Arieiro. Фото: Pixers

Виниловая фреска Floral. Фото: Pixers

2. Картины Before The Light Comes Up и Sleep Beneath

В домашнем интерьере такие цвета ночного неба следует использовать локально, в виде лёгких акцентов или в паре с оттенками дерева, розовым и жёлтым.

Картина Before The Light Comes Up (акрил на холсте, 60 × 60 см). Фото: In-Spaces

Картина Sleep Beneath (акрил на холсте, 60 × 60 см). Фото: In-Spaces

3. Настенные часы Petals

Аксессуар оснащён «лепестками» из окрашенного дерева, положение которых можно менять.

Настенные часы Petals. Фото: Progetti

4. Ваза Voyage

Ваза выполнена из цветного выдувного стекла. Отличная вещь для изысканного интерьера.

Ваза Voyage. Фото: Bridgman

5. Полка-пингвин из окрашенной фанеры

Оригинальный стеллаж, который точно не останется незамеченным.

Полка-пингвин из окрашенной фанеры. Фото: Westwing

6. Искусственный цветок Dinah

Если вы не хотите постоянно менять интерьер в угоду трендам, то используйте модные мобильные аксессуары. Например, композиция из таких искусственных цветов освежит квартиру и сделает её стильной — когда фиолетовый перестанет быть актуальным, вы сможете просто её убрать.

Искусственный цветок Dinah. Фото: «Урбаника»

7. Ковёр с принтом «зигзаг»

Такой ковёр благодаря орнаменту идеально впишется в интерьер в стиле ар-деко — ещё один модный тренд сегодня.

Ковёр с принтом «зигзаг». Фото: Westwing

8. Настольная лампа Panthella

Лампа по дизайну Verner Panton (1971 года) в этом сезоне вышла в новой цветовой версии.

Настольная лампа Panthella. Фото: Louis Poulsen

9. Зеркало Lust

Облик зеркала Lust вдохновлён витражными окнами. По задумке дизайнера Simon Legald, изделие не только будет отражать внешний облик владельца в фиолетовом, но и станет украшением интерьера.

Зеркало Lust. Фото: Normann Copenhagen

10. Светильник Colour

Напольная модель Colour, сложенная из листа стекла и круглого рефлектора (дизайн — Daniel Rybakken и Andreas Engesvik), размывает границу между светильником и скульптурой.

Светильник Colour. Фото: e15 11. Стальной стул Bold

А этот стул одет в специально изготовленный для него «чулок».

Стальной стул Bold. Фото: Moustache

12. Вращающееся кресло Ball

И, наконец, роскошный предмет мебели — кресло Ball — станет украшением любого модного интерьера.

Вращающееся кресло Ball. Фото: Westwing