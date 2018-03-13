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5 необычных брючных костюмов, без которых не обойтись этой весной
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5 необычных брючных костюмов, без которых не обойтись этой весной 

SNCmedia.ru 13 марта 2018
Фото: SNCmedia.ru
Пижамная вечеринка
Бельевой стиль не покидает полки магазинов уже несколько сезонов. Весной предлагаем облачиться в легкий костюм, напоминающий пижаму. Можно выбрать актуальный цветочный принт, полоску или просто какой-нибудь яркий оттенок.
Красный
Красный цвет — фаворит многих дизайнеров, и каждый новый сезон они создают все самые новые шедевры в его оттенках. Весной обязательно нужно приобрести красный брючный костюм, в котором можно и на выход пойти, и просто носить каждый день на работу и радовать окружающих и себя!
MotoSport
На премию iHeart Radio Music Awards Серайя Макнейл пришла в кожаном костюме гонщицы из нового коллаба Tommy Hilfiger и Gigi Hadid. Нам так понравился ее образ, что мы теперь не знаем, как нам прожить еще несколько дней без этих вещей. Поэтому весной первым делом отправляемся в магазин именно за ним.
На широкую ногу
Классический брючный костюм на этот раз обязательно должен быть с брюками с широкими штанинами. На каждый день можно выбрать вариант в стиле casual. Придерживайтесь спокойных оттенков и пастельных цветов.
Что-то новенькое
Кто сказал, что костюм должен быть с жакетом? Длинное пальто или кардиган станут идеальной альтернативой наскучившим образам. Предлагаем носить такие с сандалиями и кедами, а на выход подойдут лаконичные босоножки на каблуке.
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