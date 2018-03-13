25-метровая квартира в Париже — уютная спальня, карамельная палитра и гардеробная

Представляем вашему вниманию очаровательную квартиру в Париже, разместившуюся всего на 25 квадратных метрах. Это уютное «гнёздышко» находится в старинном здании, 1930 года постройки.

Автор проекта — Джеральдин Буи (Géraldine Bouix). Судя по всему, в этом пространстве поселилась душа Парижа — любовь. Как дизайнеру удалось найти необходимый баланс?

Статьи по теме Винтажная квартира с чёрным ходом и множеством зеркал Маленькая ванная: 40 простых идей для хранения мелочёвки

Правильный тандем

Выбор винтажно-индустриального стиля в старинном здании логичен. Пространство квартиры получилось элегантным и гармоничным, в меру мягким.

Хлопок и лён обеспечивают тепло и лёгкость в интерьере. Стальные потёртые детали в разных предметах декора поддерживают дух индустриальности и добавляют ему мужского характера. Ну а вся атмосфера словно пропитана любовью.

Что интересно, форма сердечка присутствует во многих элементах интерьера. Видно, что тут живут самодостаточные личности, влюблённые друг в друга.

Выбор цвета

Впечатляющий эффект даёт игра карамельно-солнечной и бежевой палитр. Сливочные оттенки создают необходимую нежность и объём. Тонкая игра переливов светло-серого цвета с металлом делает пространство воздушным, а белый цвет вносит чистоту. Крупные предметы имеют светлую окраску, а у мелких деталей более насыщенный цвет.

Такая лёгкость наводит на предположения, что хозяйка вполне может быть балериной, вот и объяснение доминированию классического цвета. Её любимый, возможно, успешный бизнесмен. Такой универсальный цвет выбирают люди, не витающие в облаках, а твёрдо стоящие на ногах.

Вера в успех

У этой влюблённой пары амбициозные планы. Они верят в успех и поддерживают друг друга. Например, в комнате есть место, где можно оставить трогательную записку с добрым пожеланием или признанием в любви — в уголке большого зеркала, обрамлённого широкой багетной рамой.

Это зеркало специально лишь приставили к стене, чтобы привнести непринуждённую атмосферу в пространство. Усиливается эффект благодаря милым вещицам, которые тут разместились.

Многие предметы говорят о том, что пара любит творчество. И даже небольшой коврик со звездой будто стал установкой на будущее. Он намекает, что когда-нибудь именные звёзды этой пары появятся на голливудской Аллее славы.

Статьи по теме В гостях у Roomble.com студия Арх. Предмет: предметный разговор о дизайне Скандинавский минимализм на 33 метрах: студия с кроватью под потолком

Умелое зонирование и сюрприз в спальне

Правильная расстановка мебели и освещения позволила зонировать пространство и выделить кухню с гостиной. Несмотря на маленькие размеры квартиры, спальную комнату сделали изолированной.

Чтобы сэкономить место, использовали выдвижную дверь. И что самое интересное, тут удалось гармонично вписать гардеробную. А чтобы хозяевам в ней не было темно, перегородку остеклили.

Цветовая гамма, формы мебели и все вещи выбраны в классическом, благородном стиле. В результате получился тёплый и изысканный интерьер. Сердечки на кровати лирично разбавляют строгость основных акцентов и напоминают, что тут поселились творческие люди и серьёзная любовь.

Одна мелодия для двоих

Дерево, натуральные ткани, ротанг в сочетании с бежевой цветовой гаммой задают тон всему помещению, создавая уют. Но по-настоящему отражают настроение хозяев квартиры мелкие детали. Они наполняют пространство романтикой, творчеством и оживляют его. Тут живут люди, объединённые общими целями и мечтами. И кажется, сейчас вы услышите чарующие звуки музыки и увидите танцующую балерину.

decoration-parisienne.com Читайте также:

Порядок в квартире: 15-метровый интерьер-трансформер со множеством ящичков

Двухэтажная 22-метровая квартира: комфортно, уютно, просторно

Как можно переделать однокомнатную квартиру: 33 метра на троих