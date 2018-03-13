Что построят в 2018 году: самая ожидаемая архитектура

Каждый год сотни жилых, коммерческих и индустриальных зданий возводятся по всему миру известными архитектурными бюро. Многие здания проходят путь в десятилетия от рождения концепции до финального перерезания красной ленточки. Умение архитектора прогнозировать социальные изменения и потребности города на годы вперёд — это особый талант.

Каждый год появляется несколько проектов, которых с нетерпением ждёт мировое архитектурное и дизайнерское сообщество. Архитектор и дизайнер Ксения Мезенцева рассказала нам, чего ждать в 2018 году.

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Ксения Мезенцева, дизайнер интерьеров

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Прожила 10 лет в США, где работала и получила бизнес-образование и степень MBA Колумбийского Университета (Columbia University). В России окончила школу дизайна интерьера «Детали» и с 2015 года занимается проектированием частных домов и квартир.

Ксения вдохновляется природой, музыкой, культурами других стран. Путешествуя и посещая международные выставки, она постоянно совершенствует своё мастерство. Следит за современными тенденциями, участвует в лекториях по искусству, дизайну и архитектуре.

www.kseniamezentseva.com Зелёные башни Нанкина, Нанкин, Китай

В 2018 году закончится строительство первого в Азии «вертикального леса». Здание, известное мировому сообществу как «Зелёные башни Нанкина» (Nanjing Green Towers), спроектировано итальянским архитектором Стефано Боэри и стало копией знаменитого Bosco Verticale, построенного в Милане в 2014 году.

Уникальность Nanjing Green Towers и Bosco Verticale — 1 100 деревьев и 2 500 кустарников, высаженные на всех этажах. Здание будет не только визуально выделяться на фоне всей существующей архитектуры города, но и связывать свой внутренний микроклимат с окружающей средой. Согласно расчётам, оно будет ежедневно вырабатывать до 60 кг кислорода!

Проект состоит из двух зданий высотой 200 и 108 метров. В более высоком корпусе будут располагаться офисы, школа зелёной архитектуры, музей, а в низком разместится гостиница Hyatt на 250 номеров.

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Архитектор Жан Нувель не строит банальных зданий — его Лувр, открывшийся в Абу Даби в прошлом году, тому яркий пример.

В конце 2018 — начале 2019 планируется открытие Национального музея в Дохе, который стал лауреатом Прицкеровской премии. Основным вдохновением для архитектуры музея послужила «роза песков», та самая, о которой когда-то пел Стинг . Разговорное название «роза песков» обозначает одно из морфологических разновидностей минерала гипс, который формируется в пустыне и внешне подобен розе.

Здание Нувеля будет состоять из серии взаимосвязанных дискообразных искривлений, которые сформируют стены, потолки, этажи и террасы. Диски будут железобетонными конструкциями со стальным каркасом, а те пустоты, которые образуются после «укладывания» этих конструкций в здание нужной формы, закроют стеклянными перегородками. В итоге получится что-то невероятное, похожее на разорванные лепестки роз или сваленные в гору тарелки. По задумке архитектора, такая необычная архитектура проекта символизирует грядущие перемены и модернизацию архитектуры в частности и жизни в Катаре в целом.

Библиотека Калгари, Калгари, Канада

Несмотря на то что в последнее время библиотеки теряют свою актуальность и многие люди прогнозируют уход от печатных книг к электронным, открытие библиотеки Калгари — большое событие в международном мире. В первую очередь, конечно же, дизайн здания, спроектированного архитектурным бюро Snohetta, заслуживает внимания.

Первый этаж фасада будет отделан деревом, а в многочисленных нишах обустроят множество общественных пространств. Они будут напоминать облака, приносимые ветром чинук, который распространён в провинции Альберта, где находится город Калгари.

Библиотека станет домом более чем для полумиллиона книг, 30 переговорных комнат, аудитории на 350 человек, центра раннего развития для детей и развлекательного центра для подростков.

Музей кино Джорджа Лукаса , Лос-Анджелес, США Названный в честь легендарного режиссёра, музей ожидается к 2021 году. Джордж Лукас, известный миру по легендарной саге «Звёздные воины», инвестирует более миллиарда личных денег на строительство музея.

Футуристический дизайн музея спроектирован бюро MAD Architects. Проект хоть и не завершается в этом году, но очень много был на слуху общественности и уникален тем, что с 2014 года несколько раз мигрировал и менял своё будущее местоположение — из Чикаго в Сан Франциско и наконец-то в прошлом году был утверждён и принят Лос-Анджелесом. Здание площадью почти 30 000 квадратных метров будет поделено на выставочную зону, кинотеатры, лектории и аудитории.

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