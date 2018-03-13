Плюсы и минусы дома с мансардой: факты и советы

Как понять, стоит ли вам покупать проект мансардного дома? В этой статье мы обсудим реальные примеры передвижений по дому, удобство и комфорт, стиль дизайна экстерьера, а также противопоставим стоимость лестницы и более габаритного фундамента у одноэтажных домов. Вы узнаете все главные плюсы и минусы мансардного дома.

Плюс: традиционный внешний облик

На всех фотографиях, иллюстрирующих американскую или европейскую мечту в пригороде, вы найдёте двухэтажный мансардный дом. За редким исключением именно такой коттедж и представляется нам идеальным семейным гнёздышком. Мансарда в нём используется как для спален, так и для второго света в гостиной.

Анна Рагулина, дизайнер интерьеров:

— Дом с мансардой может быть практичнее, чем одноэтажный, благодаря рациональному использованию площади участка. Да и в эстетическом плане он тоже опережает многие обычные бунгало, поскольку выглядит традиционно.

luxe-design.ru Плюс: фундамент будет дешевле

Представьте себе условный дом площадью 100 метров. Площадь его фундамента будет 100 кв. метров в одноэтажном варианте и всего лишь 50 метров — в двухэтажном. То есть стоимость фундамента уменьшится практически вдвое, если вы выберете второй вариант. Правда, есть и другие нюансы: на лестницу нужны как средства, так и пространство — около 15 метров на обоих этажах.

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Плюс: мансарда дешевле полноценного этажа

Несмотря на то что этот пункт можно в первую очередь отнести к экономклассу, он всё же проникает и в более дорогостоящие проекты. Если ваш дом мечты, например, стоит около 20 миллионов рублей, то с мансардным вторым этажом вы сможете сэкономить до миллиона рублей, которые можно потратить, например, на бассейн.

Плюс: больший выбор проектов

Так как мансардные дома очень популярны и у них много плюсов, архитекторы масс-маркета прежде всего проектируют именно такие варианты. Например, в каталогах польских и немецких домов, популярных сейчас по всей Европе (и в России тоже), вы увидите в первую очередь мансардный формат, будь то дом в 150 квадратов или же дом в 400 метров. Вы получаете гораздо больший выбор планировок, просто выбирая мансардный тип коттеджа.

Плюс: адаптивность и гибкость планировки

Из-за того, что спальни и детские на втором этаже всегда занимают большую площадь, чем кухня и гостиная, на первом этаже почти всегда есть место для ещё одного приватного помещения — комнаты для родителей, кабинета, гостевой, комнаты прислуги. Таким образом, такой дом легче адаптировать под нестандартные нужды, например переориентировать его на проживание трёх поколений.

Плюс: уютные спальни в мансарде

Уютные спальни и детские в мансарде могут быть для вас настоящей мечтой! Если совместить их интересное расположение с панорамным остеклением или просто большим количеством окон, вы получите идеальную комбинацию для отдыха и сна в гармоничной обстановке.

Анна Рагулина, дизайнер интерьеров:

— По моему опыту как дизайнера интерьер мансарды получается более интересным, если использовать аутентичные стили. То есть те, где в оригинальном варианте домов тоже были мансарды. Например, изысканный французский стиль «вторая империя» и шале получаются потрясающе эффектными вариантами для жизни.

luxe-design.ru Минус: мансардный дом выглядит обычным

Но при этом он выглядит ещё и более уютным. Мансарды очень привлекательны для расположения спален, детских комнат и кабинета. Ванные комнаты тоже получаются очень комфортабельными, если найти хорошего дизайнера.

Минус: хождение вниз и вверх по лестнице

Конечно же, это тоже нельзя упустить из виду. Хождение вниз и вверх по лестнице небезопасно для детей, пожилых людей, людей с нарушением подвижности, беременных и слабовидящих. Список довольно длинный, и почти в любой семье найдётся либо ребенок, либо пожилой человек или беременная супруга. Поэтому стоит задуматься ещё раз, будет ли удобен именно для вашей семьи мансардный дом. Чего в нём будет больше — плюсов или минусов?

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