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На стиле: как носить платья с кроссовками и выглядеть самой модной
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На стиле: как носить платья с кроссовками и выглядеть самой модной 

SNCmedia.ru 13 марта 2018
Фото: SNCmedia.ru
Черный
Кроссовки и кеды черного цвета лучше всего носить с платьями с принтом или придерживаться полностью черного лука. Последний вариант отлично подойдет и на каждый день, и для похода на вечеринку.
Яркие цвета
Весной хочется ярких цветов. Если решились купить себе платье в сочных оттенках, то играйте на контрасте: можно создать забавный лук из нескольких ярких вещей или, наоборот, однотонное белое или кремовое платье оттенить яркой обувью. Решать вам!
Ugly sneakers
Конечно, самые трендовые кроссовки 2018 года можно и нужно носить с платьями. Чтобы не перегружать образ, выбирайте платья мини: это могут быть простые летние, платья-футболки или модели в классическом стиле.
Белые
Нельзя сделать неправильный выбор, обув белые кроссовки. Эта обувь подходит абсолютно подо все. Предлагаем носить такие с платьями с ярким принтом или полоской. Для большей уникальности образа добавьте высокие белые носки и модную сумку на пояс.
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