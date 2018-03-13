Дом в виде волны начали строить в Старом Петровско-Разумовском проезде

Новый трехсекционный жилой комплекс переменной этажности начали строить на севере Москвы по адресу Старый Петровско-Разумовский пр-д, д. 2а, стр. 1. Проект получил название Aalto, что в переводе с финского языка означает «волна».

— Согласно проекту, этажность дома составит от шести до 14 этажей. Новый комплекс включит в себя 177 квартир, — пояснил представитель застройщика.

Также проектом предусмотрены двухуровневый подземный паркинг, хозяйственный блок, комнаты для досуга, офис ТСЖ, детское учреждение. Фасад дома будет декорирован клинкерной плиткой с металлическими элементами. (мю)