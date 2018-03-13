Интерьер трёшки с гигантским полотном Матисса в гостиной

Квартира, принятая от застройщика, не отвечала современным требованиям комфорта. Маленькая и узкая кухня, гостиная, полностью изолированная от других помещений квартиры, тесная и тёмная прихожая. Все эти слагаемые сделали простой косметический ремонт невозможным, и потому квартиру решено было подвергнуть глобальной перестройке.

Дизайнер интерьеров Николай Банников и его команда должны были создать пространство для активной жизни и приёма многочисленных гостей. Несмотря на динамичную и просторную гостевую зону, в квартире нужно было обустроить спокойную и тихую приватную часть с кабинетом, ванной и спальней.

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Николай Банников, дизайнер интерьеров

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Окончил СПбГХПА им. А. Л. Штиглица, факультет монументального искусства, а также колледж строительства, архитектуры и предпринимательства (УКСАП, УГМКСАиП, УАСК). Кредо: лучший дизайн создаётся при качественном диалоге дизайнера и заказчика, где каждая из сторон доверяет друг другу.

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— Кухня стала центром притяжения внимания в квартире. С самого начала проектирования мы делали наброски с ярким и сочным звучанием этого пространства. В итоге остановились на дерзком и ярком сочетании чёрного, белого, дерева и бирюзы. Мы хотели, чтобы созданный нами интерьер хоть и был современным, но в то же время отличался большой внутренней энергией и теплом.

Несмотря на то что кухня по меркам больших квартир камерная, в ней уместилось всё необходимое для удобства приготовления пищи. Есть два пенала со встроенной техникой, необходимые шкафы. Разделочная плоскость разместилась на острове. Мы нечасто используем приём соединения обеденного стола и барного острова, но на этот раз решились, и это полностью себя оправдало.

Если присмотреться внимательнее, видно, что холодильник имеет белый фасад — он полностью интегрирован в пространство кухни, хоть не встроен. Мы обрамили его чёрной рамой и наверху сделали антресоль. Стильно и очень функционально. Зазоры между конструкциями потолка и столярными изделиями составляют 3 мм. Такой чёткости удалось добиться благодаря очень кропотливой работе по авторскому надзору.

Пространство кухни и прихожей визуально объединено, так как между ними нет глухой стены. Стекло пропускает свет и не даёт пыли и грязи проникать в кухню. Существующую стену мы сломали, на её месте появилась сложная система из стекла, металла и дерева.

Интересная особенность этого фрагмента в том, что все функциональные элементы здесь обыграны художественно и придают этому интерьеру яркое, образное звучание.

Смелый чёрный цвет потолка здесь противопоставлен белым глянцевым поверхностям и дополнен деревом. Изюминка на торте — бирюзовые драпировки на стульях. Они весёлые и разряжают атмосферу кухни.

На месте бывшей кухни, гостиной и тёмной прихожей появилось большое и светлое пространство. Теперь тут можно встречать гостей, обедать и смотреть фильмы одновременно. Кухня, мебель, стеллажи — всё здесь подано через призму актуального художественного искусства.

Мы подобрали паркет двух пород, чтобы шедшая вдоль окон светлая полоса соответствовала ширине кухонных модулей и пилону в зоне ТВ. Потолок неоднородный и отделан разными материалами. Подоконники на огромных окнах этой квартиры мы выполнили из кориана. Его тон подбирали вместе с бетонной штукатуркой.

В полученном нами задании на проектировании дизайна особо выделялась любовь заказчиков к творчеству импрессионистов Франции. Мы зацепились за этот факт и предложили неординарную идею — использовать великий «Танец» Матисса в качестве декорации для створок прачечной и гардеробной.

Мы долго добивались нужного нам качества печати и самого полотна для её нанесения. В итоге остановились на натуральном холсте. Нам повезло, так как Эрмитаж находится в пешей доступности от нашего офиса. Мы ходили туда сверять наши пробники с оригиналом: получилось очень близко.

На месте некогда тесной прихожей появился холл, визуально объединённый с гостиной. Грязная зона прихожей не отделена, но занимает определённую зону у входа и не пересекается с потоками движения внутри квартиры. Отделка этой зоны прохладная и монохромная. Даже пол мы заказали из наливного состава, который используют на промышленных предприятиях.

Двери всей квартиры очень высокие и имеют скрытую алюминиевую коробку — наш любимый приём в последнее время. Вся электрофурнитура квартиры подобрана в чёрном цвете. Глубокий чёрный тон также имеют металлические стеллажи, которые мы заказали по собственным эскизам.

Конфигурация и само наличие маленького санузла долго обсуждалось в течение проектирования. В итоге мы утвердили его планировку и определились с атрибутикой. Отделка этого помещения не имеет ярко выраженного колорита — он остался в гостиной.

Тут царствует керамика под дерево, оттенённая чёрным глянцем. Дизайн плитки грубый и нарочито текстурный. Нам хотелось создать тут атмосферу спа где-то в Альпах. Мы старались сообщить этой комнате сдержанное и приглушённое звучание, не лишённое при этом внутреннего тепла и энергии.

Кажущаяся простота ванной комнаты потребовала от нас серьёзной проектной работы: многочисленные короба, встроенные ниши и мебель на заказ. В этом помещении несколько сценариев освещения. Можно включить верхнее, нижнее и подсветку по периметру потолка. Ванна большая и встроенная, её периметр отделан плиткой. Мы отказались от настенного душевого гарнитура, заменив его на встроенный в бортик.

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