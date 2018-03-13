Зачем нужно окошко между ванной и кухней

Зачем в пятиэтажках окно между ванной и кухней? Тайна, которая интересует каждого россиянина, до сих пор не раскрыта. «ВМ» составила рейтинг версий, которые объясняют замысловатое проектное решение.

Версия 1. Экономная

Окошко, в небольшой по площади хрущевке, позволяло значительно сэкономить на электроэнергии благодаря проникающему с кухни дневному свету. Вряд ли советским хозяйкам хватало света этой «бойницы» на то, чтобы подвести глаза, но для того чтобы постирать пару-другую носков — было вполне достаточно.

Версия 5. Киношная Рейтинг самых необычных версий замыкает идея, достойная экранизации в детективном фильме. Отдельные граждане предполагают, что окно «прорублено» под размер тела среднего человека. Так как горячая ванна может спровоцировать головокружение, потерю сознания и скачки артериального давления, отдельные «специалисты» объясняют наличие окна тем, что оно дает возможность попасть к пострадавшему в закрытое изнутри помещение.

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