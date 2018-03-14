8 современных решений для вашей гардеробной

Задумались о собственной гардеробной? Вместе с компанией Raumplus мы подготовили для вас список из 8 актуальных и функциональных решений для организации хранения.

Стеклянные двери в гардеробную — изящное и модное решение, а также практичный компромисс между открытым и закрытым хранением. Особенно уместны прозрачные дверцы будут в случае, когда под гардеробную отведена часть комнаты: таким образом визуально пространство не станет казаться меньше.

Гардеробная может быть открытой и закрытой, со стеклянными дверцами — как с верхним, так и с нижним подвесом. Металлическая конструкция легко монтируется и доступна в цветах «Серебро» и «Темная бронза».

Систему можно оборудовать удобными пантографами и специальными светильниками, встроенными в горизонтальные штанги для одежды.

Удобное расположение шкафов и полок, простые формы и лаконичный дизайн никогда не потеряют актуальности. Не забудьте предусмотреть максимально функциональное наполнение: современные производители предлагают множество дополняющих элементов и аксессуаров.

Эта мебельная система состоит из разных по размерам блоков, отсеков и полок. Поскольку секции располагаются вдоль трех стен и могут производиться с разными показателями высоты, установка гардеробной — хорошая возможность использовать имеющееся пространство максимально рационально и эффективно.

Гардеробная «Классика» имеет несколько конфигураций: П-образная, Г-образная, а также может располагаться вдоль одной стены.

Чаще всего гардеробная в классическом исполнении имеет три яруса: Нижний предназначен преимущественно для расстановки обуви, а еще в этой зоне могут быть созданы ящики для хранения полотенец и постельного белья.

Средний — наиболее вместительный ярус, применяется для развешивания вещей на плечиках. Здесь в основном находятся верхняя одежда, платья, рубашки. Плюс на этом ярусе размещаются ящики для хранения мелочей и украшений.

А верхний используется для хранения предметов, которые не нужны каждый день, поэтому их можно хранить повыше и подальше.

Гардеробная не обязательно должна быть скрыта от глаз: ее визуальное выделение (к примеру, с помощью сочных цветов или необычного дизайна дверей) добавит яркий акцент в интерьер.

Сочный цвет и глянцевость фасадного полотна шкафа-гардероба Cornice не только создают атмосферу радости и уюта в интерьере, но и визуально увеличивают пространство комнаты.

Встроенный гардеробный шкаф Cornice оснащен полками разного уровня и размера, трубами-вешалками, а также в нем есть комод. При желании всегда можно дополнить систему и другими функциональными аксессуарами: пантографом, секцией для сумок и выдвижными корзинами.

Хотите задействовать с пользой каждый угол вашей системы хранения? Обратите внимание на угловой поворотный механизм: с одной стороны располагается зеркало, с другой — вместительный стеллаж.

Многофункциональное поворотное полотно — главная фишка системы. А еще за счет соединения всех составляющих этой конструкции невидимыми скобами эта гардеробная выглядит очень эстетично.

Посмотрите, какими товарами можно дополнить и без того функциональную гардеробную Cornice:

Гардеробная может разместиться даже в самых «неудобных» уголках вашего дома: например, на мансардном этаже или под лестницей.

Благодаря современной системе полок, стоек и перекладин можно собрать стеллажные системы в любом помещении, даже самой сложной и замысловатой формы.

Выбирайте открытую конструкцию без боковых и фасадных панелей — тогда быстро найти нужную вещь не составит труда. А заодно не придется тратить время на открывание и закрывание шкафчиков.

Чтобы повысить функциональность гардеробной на мансарде, дополните ее выдвижными ящиками для мелочей и крючками.

«Темная бронза» — на пике моды. Смотрится брутально и элегантно одновременно. Дизайнеры уверены — это идеальное решение для гардеробной современной пары.

Благородный бронзовый оттенок придает этой гардеробной изысканности. Благодаря своему дизайну гардеробная хорошо впишется как в классический, так и в оформленный в современном стиле интерьер.

В дополнение к гардеробной можно подобрать модули, которые повысят ее функциональность: выдвижную секцию для обуви, вешалку для галстуков, полку для часов и украшений.

Если ваша квартира не может похвастаться внушительными размерами, оптимальное решение — шкаф-гардеробная, расположенный в спальне.

При разработке системы Cornice дизайнеры предусмотрели полки разной высоты и размера, выдвижные ящики и скрытые отсеки: многоуровневая стеллажная система позволяет рационально и аккуратно разместить одежду, обувь, домашний текстиль и аксессуары.

Все элементы выполнены в пастельных тонах, а значит, конструкция легко впишется в интерьер спальни.

Хотите сделать вашу систему хранения еще более вместительной и удобной? Обратите внимание на дополняющие модули: брючницу, обувницу, вешалку для галстуков и другие.

Для тех, кто ведет активный образ жизни, лучшим выбором станет гардеробная, способная вместить не только одежду и обувь, но и спортивный инвентарь. Оставьте в прошлом попытки разместить велосипед в прихожей или на балконе: отныне у него (а также у всего остального) будет специально отведенное место.

Каждый проект шкафа или гардеробной уникальный и требует индивидуального подхода. Raumplus предлагает создать и рассчитать свое изделие в уникальном онлайн конструкторе мебели.