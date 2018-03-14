Идеальный кухонный фартук: 14 идей, 17 примеров

Мы убеждены, что кухонный фартук играет решающую роль в интерьере кухни: с его помощью можно добавить яркости, сделать правильный акцент и преобразить простой гарнитур. Собрали 14 стильных идей для этой зоны, которые хочется повторить.

Иногда идеальный фартук — это что-то максимально простое и органичное, как выложенная привычным способом плитка-кабанчик. Универсальное решение впишется практически в любой интерьер кухни и не создаст проблем в уходе.

Если у вас обособленная вытяжка, имеет смысл протянуть фартук вверх до потолка, чтобы стену было проще мыть. Именно так поступили дизайнеры Сергей, Олеся и Максим Малицких в одном из своих проектов.

Цельные листы с красивым рисунком натурального камня нередко можно встретить в дизайнерских проектах. Этот прием помогает визуально объединить пространство и подходит для кухонь любого размера. В одном из своих последних проектов Женя Жданова выбрала именно такой вариант для небольшого кухонного уголка — всего 5 квадратных метров.

Похожий прием использовали и создатели интерьера квартиры в Стокгольме в черных тонах. Кухонный фартук выполнен из листового керамогранита черного цвета, который сочетается с мебелью того же оттенка. Получился монохромный завораживающий интерьер.

Керамогранит с имитацией мрамора, выложенный на всю стену, смотрится очень выигрышно и подойдет как классическому, так и современному интерьеру. В этом проекте использовали покрытие итальянского бренда.

Практичная и универсальная идея — сделать кухонный фартук из прочного и легко моющегося керамогранита. Большой ассортимент от разных производителей керамической плитки позволяет выбрать понравившийся и подходящий интерьеру рисунок.

В этом проекте наши герои решили сделать фартук с имитацией узора из дерева. Выглядит стильно и достойно стать примером-вдохновителем.

Нередко в дизайнерских проектах можно встретить стену над рабочей поверхностью с отделкой из декоративного кирпича. Иногда фартук продлевают в высоту всей стены, если нет навесных шкафчиков. Такая отделка отлично смотрится в индустриальных интерьерах.

Панели из специального стекла выглядят свежо и интересно. В дизайнерских проектах чаще встречаются однотонные — как, например, здесь.

Благодаря одинаковому цвету и глянцевой поверхности фартука и фасадов гарнитура получился светлый и мягкий монохромный интерьер кухни.

У западных коллег можно найти примеры с принтами, которые прячутся за прозрачной стеклянной панелью, как этот фартук. Кстати, принты с тропическими растениями — тренд сезона.

Недавно в проекты российских дизайнеров пришел вид плитки, который даже в простом белом цвете выглядит стильно и необычно, — плитка в форме чешуек. Нестандартные формы притягивают взгляд, а материал сохраняет свои преимущества: покрытие мыть так же легко, как и плитку-кабанчик. Однозначно, эта идея фартука достойна того, чтобы ее повторить.

Шестиугольники прочно заняли свое место в дизайн-проектах: их применяют не только на кухне, но и в ванных, прихожих и жилых помещениях. В фото-примере ниже фартук сделан по одной линии, и плитку пришлось обрезать. Некоторые дизайнеры оставляют форму нетронутой: благодаря такому решению получается интересное зонирование стены и фартука.

В этом интерьере фартук — практически основной элемент декора на кухне. Решение правильное, так как яркий фартук привлекает к себе все внимание: аксессуары могли просто потеряться на его фоне. Способ укладки четырехугольной плитки в фартуке создает модный 3D эффект.

Плитка с восточным узором — свежее решение, которое выгодно смотрится в минималистичных интерьерах и популярном скандинавском стиле.

Фартук в виде мозаики — это эффектный декор для кухни, который не нуждается в «поддержке». Используя такое решение, старайтесь подобрать минималистичные фасады и такую же обеденную группу, чтобы не отвлекать внимание от «главного героя».

Металлические панели — вполне бюджетный и практичный способ обшить стену над рабочей поверхностью кухни. Некоторые дизайнеры продлевают столешницу, делая бордюр на стене тем же материалом.

Столешница на фото сделана из стали, но за счет правильного микса цветов она не выглядит холодной, а интерьер кажется завершенным.

Продолжение той же идеи — полная обшивка металлом — подходит скорее для квартир, которые будут сдаваться в аренду, или хостелов. Это практично и удобно, так как повредить такой фартук практически невозможно, а мыть — просто и быстро.

Сделать вместо фартука продолжение столешницы — неплохое решение, но довольно обыденное. Вместо этого фартук можно превратить в дизайнерскую находку, если выполнить фигурную резьбу в соответствии с выбранным стилем. Получится элегантно и необычно.

Дизайнерский прием оценят молодые семейные пары или просто любители юмора и творчества. На такой меловой доске можно оставлять послание второй половинке, писать список продуктов для покупок и просто любые мотивирующие надписи, которые приятно прочесть, сидя с чашкой кофе на стуле напротив.

На обложке дизайн-проект CUBIQ STUDIO.