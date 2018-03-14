Проект недели: тропики в московской трешке

Эту трешку Екатерина Уразова обустраивала для молодой семьи, которая в будущем планирует пополнение. Поэтому было важно создать функциональный интерьер с просторной детской и продуманным хранением. А для главы семейства, который много времени проводит за работой, — в том числе и дома — организовали удобную рабочую зону.

Дизайнер предложила сделать небольшую перепланировку: вместо одного санузла обустроили изолированную гардеробную при мастер-спальне. А еще присоединили и утеплили балкон в детской — комната стала просторнее и светлее.

Также на зрительное увеличение пространства работает светлая цветовая гамма. Почти все стены покрыты гладкой штукатуркой. А в роли главных акцентов выступают обои с тропическим принтом и стена винного оттенка в гостиной. Стену за изголовьем кровати в спальне родителей оклеили обоями с рисунком — она тоже привлекает внимание.

В детской на стены с помощью краски нанесли геометрический орнамент — интерьер получился минималистичным, но не скучным: детям понравится. Гостевой санузел выдержан в натуральных оттенках камня и дерева, зато в ванной — яркая плитка с геометричным рисунком.

А фартук на кухне выполнен из керамогранита Arch-skin во всю стену. Этот материал имеет богатую фактуру и позволяет обойтись минимумом швов.

Владельцам квартиры требовалось много мест для хранения. Поэтому в прихожей обустроили изолированную гардеробную для межсезонных вещей, а для повседневной одежды — шкаф во всю стену с консолью для ключей и прочих мелочей.

В спальне за вместо санузла организовали гардеробную со встроенной гладильной доской. В детской предусмотрен встроенный в нишу шкаф для хранения одежды, а для многочисленных игрушек и книг — комоды и стеллажи. В гостиной расположилась комбинированная система хранения для техники, книг, декора и других вещей.

Кухня Светильник: Moooi Фартук: Arch-skin

Гостиная Мебель: диван, Bonaldo; кресло, Minotti; журнальные столики, Baxter; торшер, Flos

Санузлы Сантехника: Cielo Плитка: Marrakech Design, Casalgrande Padana