11 дизайн-решений для счастливого и комфортного дома

Что нужно, чтобы интерьер был не только красивым, но и удобным для жизни? Рассказываем.

Пыль и загрязненный воздух, проникающие в дом с улицы, негативно влияют на здоровье и увеличивают шансы подхватить ОРЗ и ОРВИ. Спасти положение и сделать воздух в квартире чище поможет мойка воздуха.

Если вам надоело выбрасывать остатки еды в мусорное ведро и вы хотите избавиться от неприятного запаха на кухне, самое время приобрести пищевой измельчитель. Компактное устройство монтируется под раковиной и остается скрытым от посторонних глаз.

С помощью розеток с разъемами USB легко заряжать гаджеты: нужно просто поместить штекер USB-кабеля в такую розетку, и телефон начнет заряжаться.

Кроме того, это решение помогает экономить электроэнергию, ведь зарядка портативных устройств происходит без участия персонального компьютера или ноутбука, да и «кабельный салат» остается в ящике.

Робот — пылесос может самостоятельно убраться в квартире даже без присутствия людей. Он чистит не только открытое пространство, но и пылесосит под мебелью, кроватью, вокруг ножек столов и стульев, вдоль стен и в углах комнаты. Для этого у него есть боковые щетки. А еще он умеет делать влажную уборку, заменяющую мытье полов.

Установите их, чтобы не приходилось искать выключатели в темноте. По своей конструкции и внешнему виду такой выключатель ничем не отличается от обычного — его установка не требует дополнительных усилий.

Уехать в долгий отпуск или командировку теперь не страшно: горшки с автополивом позволяют домашним растениям чувствовать себя комфортно на протяжении нескольких недель. Специальный датчик определяет влажность почвы и распределяет воду из резервуара.

Помимо функции измерения погоды на улице и в доме, домашняя метеостанция умеет определять уровень углекислого газа. Она отправит уведомление, которое подскажет, что пора проветрить комнату.

Замените неудобный тройник удлинителем, который находится в стене и, на первый взгляд, ничем не отличается от розетки.

Устройство включает в себя 1,5-метровый шнур, намотанный на катушку с пружинным механизмом. В случае необходимости нужно просто вытянуть розетку. Чтобы убрать провод, потяните за шнур, и катушка сама его смотает.

«Умный» видеозвонок позволяет видеть, кто находится у вашей двери, и ответить ему со смартфона.

Не бойтесь случайно залить водой свой гаджет или поставить пятно в поваренной книге. Специальные крепления уберегут устройство от жирных капель и помогут держать рецепты перед глазами.

Такие смесители удобны на кухне — если вы готовите и у вас испачканы руки, достаточно слегка коснуться излива запястьем или предплечьем, чтобы включить или выключить смеситель. Некоторые из них оснащены ИК-датчиком, реагирующим на приближение рук.

На обложке: дизайн-проект Geometrium.