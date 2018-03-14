Яркая студия в скандинавском стиле для любителя путешествий

В этот раз проектом недели мы выбрали лёгкую и светлую квартиру в скандинавском стиле от студии INT2architecture. Красота этого объекта неоспорима, но в нём есть немало нюансов, незаметных на первый взгляд.

Александр Малинин , архитектор, окончил Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет (кафедра «Жилые и общественные здания») в 2005 году. Участвовал в воркшопах в Европе и России. Сооснователь INT2architecture, ведущий архитектор и дизайнер проектов.

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Анастасия Шевелёва , архитектор, окончила Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет (кафедра «Жилые и общественные здания») в 2009 году. Чуть позже, в 2012 году, стала выпускником постдипломной образовательной программы института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (студия Citizens As Customers). Участвовала в летних школах и воркшопах в Нидерландах, Австрии, Японии, России. Сооснователь INT2architecture, ведущий архитектор и дизайнер проектов.

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— Расскажите о заказчике этого проекта.

— Заказчица — молодая незамужняя девушка, финансист. Она очень любит путешествовать.

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— Где находится эта квартира?

— Квартира площадью 45 метров находится в новом доме в Химках. Внутри уже были установлены межкомнатные перегородки, окна и радиаторы, разведена электрика.

— Будет ли производиться перепланировка?

— Проект предполагает полную перепланировку квартиры со сносом межкомнатных перегородок (за исключением санузла). Окна и радиаторы остаются.

— Каковы были требования заказчика?

— Основной задачей было создание красивого и функционального интерьера с учётом минимальной площади квартиры и невысокой стоимости реализации проекта.

Функционально в небольшой квартире требовалось разместить спальню с небольшим гардеробом, гостиную зону с раскладным диваном, креслом и журнальным столиком, кухню с барной стойкой, шкаф для верхней одежды в прихожей. Нужно было найти дополнительное место для хранения вещей.

Александр Малинин, архитектор:

— При помощи рациональной перепланировки удалось функционально разделить пространство однокомнатной квартиры на гостиную, спальную зону и кухню и в то же время визуально его объединить. Одна из главных проблем маленьких квартир — нехватка места для хранения вещей — была решена с помощью «утолщённых» новых перегородок, которые превращены в шкафы (встроенный шкаф в прихожей и небольшой гардероб со стороны спальной зоны).

Кроме того, кровать в спальне поднята на подиум, чтобы, с одной стороны, зрительно разделить зоны гостиной и спальни, а с другой — получить дополнительное место для хранения таких громоздких вещей, как одеяла, подушки, постельное бельё и прочее. На балконе сидячие места сделаны из перекрашенных армейских ящиков, которые также могут использоваться для хранения.

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— Как вы работали с цветовым оформлением?

— Весь интерьер решён в мягких светлых тонах. Цветовое решение построено на сочетании белого фона и цветовых акцентов: кораллового в спальне, изумрудного в кухне, жёлтого в санузле, голубого на балконе.

— Какие покрытия пола, стен и потолка выбраны и почему?

— Для покрытия пола квартиры взят ламинат с текстурой светлого дерева. На полу санузла применена чёрная мозаика-соты — hexagon с размером чипа 5 х 5 см.

Стены предполагается покрасить в белый цвет, некоторые стены декоративно обработаны под кирпич. Фартук на кухне — керамическая плитка с печатью (20х20 см).

Часть перегородки у бара выкрашена специальной краской для школьных досок, благодаря чему появилось твёрдое матовое грифельное покрытие для письма мелом.

Стена из красного кирпича на балконе выкрашена в белый цвет, чтобы синие оконные рамы, установленные застройщиком, гармонично вписались в интерьер.

В санузле на одну из стен заходит с пола чёрная мозаика-соты, на других использована белая плитка Kerama Marazzi размером 10 x 10 см с частичной печатью букв Scrubble, а также окраска влагостойкой краской белого и тёмно-серого цвета. Экран ванной выполнен из керамической плитки, имитирующей винтажное дерево.

Анастасия Шевелёва, архитектор:

— Квартира находится в круглом доме, поэтому стены идут по радиусу, немного сужаясь от наружной стены к входу. Это не стало проблемой. Там, где поставят встроенную мебель, отделочники будут выводить углы под 90 градусов. Больше ничему непрямой угол не мешает.

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— Какие мебель и свет выбрали для оформления интерьера и почему?

— Мебель по желанию заказчика подобрана в основном в ИКЕА . Некоторые предметы (подиум, барную стойку, встроенный шкаф в прихожей) изготовят в мастерской. Стеллаж на балконе строители сделают из выкрашенных в чёрный цвет водопроводных труб и деревянных мебельных щитов для полок. Армейские ящики, на которых будут сидеть, изготовят по эскизам, выкрасят в нужный цвет и по трафарету нанесут на них маркировки.

Из-за небольшой высоты помещения потолок было решено не опускать, а для освещения использовать накладные светильники и софиты, купленные в ИКЕА и «ЦентрCвете», а также подвесные лампы от Muuto и самодельные светильники из банок на балконе. Потолок опущен только в прихожей и санузле, где использовано встроенное освещение.

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