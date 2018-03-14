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13 вещей для свежего весеннего интерьера
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13 вещей для свежего весеннего интерьера 

Salon.ru 14 марта 2018
Фото: Salon.ru
1. Светильник Kabuki Цвет весенней зелени и цветочный узор этого светильника прямо отсылают к весенней теме. Интересно, что якобы плетёный абажур выполнен из стекла. Нетривиальное решение! 2. Вазы Umbravase Пластичные вазы природных оттенков отлично впишутся в любой современный интерьер: они подойдут и минималистичному пространству, и комнате в экостиле. 3. Подушка Oman Тема оформления этой лаконичной подушки — лист. А может быть, дерево? 4. Ткань Tears Растительный (или морской?) узор, пастель — кажется, эта интерьерная ткань вобрала все возможные тренды последнего времени. 5. Кресло Zulu Интересная модель: с одной стороны, чёткие линии, с другой — мягкое исполнение. Присесть в это кресло точно хочется… 6. Ковёр из коллекции Inventory Такой ковёр навевает мысли о пляже и будет уместно смотреться, например, в интерьере в стиле бохо. 7. Кофейный столик Off the Moon Дизайнеры уже не первый сезон вдохновляются космосом. Минималистичный столик Off the Moon — яркий пример того, как эту тему можно обыграть в повседневном предмете. 8. Кресло Lock Поистине необычная вещь — кресло, похожее то ли на узел, то ли на спираль. Его точно захочется рассматривать! 9. Ткань Сheyne eau de Nil Марка Designers Guild славится яркими цветовыми сочетаниями. Перед нами — очередной её текстильный шедевр с оттенками зелёного, синего, жёлтого и персикового. 10. Ваза Black Belt Такая же ваза с абстрактным рисунком есть и в светло-коричневом варианте. 11. Коллекция посуды Yuan Black Бренд Ibride известен прежде всего нетривиальным, порой фантазийным дизайном. Эта коллекция посуды явно отсылает нас к шекспировской Офелии. 12. Ширма Clostra Ширма в форме дерева сгодится и для украшения интерьера, и для его зонирования. Универсальный солдат! 13. Диван Tabour Outdoor Весна — время, когда пора выбираться из душных стен на воздух. На диванах от B&B Italia отдых на террасе станет ещё приятнее.
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