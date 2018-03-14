Хорошие диваны: 5 диванов, которые проживут 100 лет

При выборе любого товара или услуги мы привыкли узнавать об опыте его производителя. Давно ли он начал свою деятельность, в чём его преимущества, действительно ли он лучший из лучших? И очень часто оказывается, что наш выбор не уникален и есть ещё десяток приемлемых вариантов.

Но если вы, к примеру, хотите иметь диван, которому нет аналогов и который сделан по уникальной технологии? Ищите первопроходца, с которого началась история современных мягких, удобных и стильных диванов, и делайте свой выбор. Вот мы всё никак не можем выбрать один-единственный из этих пяти диванов итальянского производителя Moroso. Почему? Смотрите сами.

1. Gentry

Это диван для итальянского бренда в 2011 году разработала архитектор Патрисия Уркиола, чьи работы просто не могут не нравиться. Он изначально задумывался как максимально простой, способный идеально вписаться в любой современный интерьер. При этом нельзя было забывать и об удобстве, ведь диваны нужны в первую очередь для комфортного отдыха.

Строгий каркас и прямолинейный силуэт дивана приобрели мягкость и уют в виде больших мягких подушек. Ну и, само собой, нельзя не обратить особое внимание на обивку. Помимо классических ткани и кожи, можно выбрать специальный стёганый трикотажный материал. Наша редакция от него без ума!

2. Modernista

Этот минималистичный диван — новинка, которую в 2017 году создали английские дизайнеры Nipa Doshi и Jonathan Levien, он представляет собой диванную версию хорошего мужского костюма. Такие же простые, прямые, но идеально проработанные линии, обивка так же точно сидит на «фигуре», и даже кнопки символизируют пуговицы на пиджаке. Оказывается, для модного дизайна вовсе не нужны сверхоригинальные идеи, достаточно подобрать точные пропорции и не забывать об элегантности!

Впрочем, немногие производители могут похвастаться таким тонким и прочным металлическим основанием дивана и столь тонкими ножками. При взгляде на диван возникает ощущение, что он ничего не весит, даже начинаешь сомневаться в прочности его конструкции, однако инженерная мысль творит чудеса: диван суперпрочен, долговечен и вообще просто очень хорош.

Roomble, мнение редакции:

— Именно Moroso более полувека назад стала первой в Италии компанией, которая создавала мебель в отделке из текстиля. И упускать своё первое место она не собирается: не следует трендам, а создаёт их, стремится осваивать инновационные технологии, удивляет неожиданными идеями и постоянно работает с лучшими мировыми дизайнерами. С итальянским брендом сотрудничают Рон Арад, Марк Ньюсон, Патрисия Уркиола, Родольфо Дордони, Тошиюки Кита, Моника Армани и многие другие известные персоны.

Но даже это не главное. Слава компании гремит на весь мир из-за уникального способа создания мягкой мебели. Практически все остальные производители (за исключением парочки таких же перфекционистов) закупают готовые конструкции для своих диванов и набивают их нарезанным пенополиуретаном, в то время как Moroso имеет собственное производство металлических форм. Каркас каждого дивана выглядит как сетка из металла и может иметь любую форму. Сетка наполняется жидким пенополиуретаном, и в таком виде диван становится практически вечным!

Постоянно экспериментируя и удивляя публику, известный во всём мире бренд тем не менее не расстаётся со своими основными бестселлерами, ведь именно по культовым предметам мы узнаём любимых производителей. Диваны Gentry, Modernista, New Tone, Redondo и Victoria & Albert — это пятёрка, которая стала «лицом» и гордостью бренда.

Да, это не наш редакционный выбор. Мы просто запросили статистику у фабрики относительно самых продаваемых моделей диванов — и они перед вами.

3. New Tone

В далёком 1989 году этот диван придумал тогда ещё молодой итальянский дизайнер и архитектор Massimo Iosa Ghini. Тем не менее эту модель легко принять за свежую разработку и многообещающую новинку. По дивану сразу видно, что над ним трудился архитектор: об этом говорят смелые формы, объём, полная свобода действий и наслаждение пространством. Постмодернизм и респектабельность — тогда, почти 30 лет назад, это сочетание стало настоящим прорывом, да и сейчас нисколько не устарело. И даже стало в некотором роде классикой.

4. Redondo

Ещё одна сравнительно недавняя работа Патрисии Уркиолы. Само слово redondo по-испански означает ‘круглый’, и да, именно такими милыми, уютными шариками кажется этот диван и кресла. Здесь нет ни одного прямого угла, диван словно кокон обнимает и уносит в свой мягкий плен каждого, кто на него сядет.

Ему даже не нужны дополнительные подушки для удобства, достаточно только правильной формы и, конечно, обивки. И здесь мы снова встречаем любимую идею Патрисии — стёганую ткань, которая своим орнаментом добавляет линиям геометричности и чёткости. То что нужно для современного интерьера.

5. Victoria & Albert

Рон Арад разработал этот диван в 2000 году, и своё необычное название он получил в честь лондонского музея. А с его оригинальной геометрией связана одна аппетитная история: как-то раз Рон ел пончик, сложил его в руке, чтобы откусить, и внезапно понял, что это отличная форма для дивана.

Правда это или слухи, но яркий предмет мебели своей дерзкой формой бросает вызов, привлекает внимание и вызывает желание без конца его разглядывать. При этом в нём столько лёгкости, что, кажется, любой, даже самый строгий интерьер с ним станет чуточку более игривым. А ещё он напоминает нам знак бесконечности — бесконечности стиля!

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