Дом из кинофильма «Криминальное чтиво» продается за $1,4 млн

Дом, на кухне которого по сюжету фильма стояли окровавленный Сэмюэл Л. Джексон и Джон Траволта, с трудом наслаждаясь чашкой кофе в компании Тарантино, позиционируется как пространство для развития и улучшения, так как все необходимые разрешения уже имеются, сообщает Curbed.

Кстати, на здешней кухне осталось множество деталей со времени съемки фильма. Также в доме — деревянные полы, просторная гостиная и светлая спальня. Резиденция — в безупречном состоянии, со множеством ретро-деталей в виде милых раковин в ванной комнате или встроенных модулей.