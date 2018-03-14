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Дом из кинофильма «Криминальное чтиво» продается за $1,4 млн
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Дом из кинофильма «Криминальное чтиво» продается за $1,4 млн 

Prian.ru 14 марта 2018
Фото: Prian.ru
Дом, на кухне которого по сюжету фильма стояли окровавленный Сэмюэл Л. Джексон и Джон Траволта, с трудом наслаждаясь чашкой кофе в компании Тарантино, позиционируется как пространство для развития и улучшения, так как все необходимые разрешения уже имеются, сообщает Curbed.
Кстати, на здешней кухне осталось множество деталей со времени съемки фильма. Также в доме — деревянные полы, просторная гостиная и светлая спальня. Резиденция — в безупречном состоянии, со множеством ретро-деталей в виде милых раковин в ванной комнате или встроенных модулей.
К слову, Чарли Шин также продает дом в районе Лос-Анджелеса за $10 млн
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