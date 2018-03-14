Дизайн маленькой двушки: функциональное и свободное пространство на 40 м²

Фактурная отделка ниши плиткой, имитирующей каменную кладку, вносит лёгкие аллюзии на брутальность лофта с его тягой к «сырым материалам». Цветовая гамма также приближена к лофтовой тематике, но текстуры нейтральные, в духе контемпорари

Квартира находится на первом этаже в историческом доме, построенном в начале ХХ в. После недавней реконструкции здания квартира представляла собой техническое помещение, которое затем решили передать в жилой фонд. По желанию заказчика интерьер предстояло обустроить для комфортного холостяцкого проживания. Требовались отдельная спальня, гостиная, столовая зона и кухня, сохраняющие некоторую автономность при общей студийной планировке, прихожая и ванная комната. При этом эстетика должна была быть современной, а интерьер просторным при площади квартиры 41 м2. Важным условием стал ограниченный бюджет, который, впрочем, не должен был сказаться на впечатлении респектабельности.

В маленьком интерьере важно использовать каждую возможность создать перспективу с несколькими планами, выстроенными с помощью «кулис» и цветовых пятен.

Перепланировка

Так как внутренние перегородки и зонирование от застройщика в квартире отсутствовали в связи с прежде подсобным характером помещения, планировку удалось осуществить по собственному сценарию. Высокие потолки с перепадом высоты над кухней и прихожей, большие окна помогли создать впечатление более просторного жилья. Предложенное зонирование сохраняет максимальную открытость, чему способствуют и раздвижные двери: одна между прихожей и кухней, две другие отделяют гостиную от спальни. Прихожая и гостиная «перетекают» друг в друга. Из спальни предусмотрен вход в ванную.

Панель ЖК-телевизора встроена заподлицо в шкаф. Стеклянные откатные двери в чёрных рамах по обе стороны от перегородки-шкафа позволяют попасть на территорию спальни с двух сторон. Разнообразие траекторий движения — важное условие создания комфортной атмосферы в маленьком пространстве

Ремонт

Полы облицевали паркетной доской, в прихожей, кухне и ванной — керамогранитом. Перегородки возвели из пазогребневых блоков и частично из гипсокартона, потолки выровняли гипсокартоном, стены — штукатуркой и окрасили. Квартиру оборудовали системой канального кондиционирования, внутренний системный блок поместили над кухней, за съёмной решёткой (чем обусловлен перепад высоты в этой зоне). Радиаторы заменили, подоконники изготовили из искусственного камня.

«Водоразделом» между местом готовки и гостиной служит полубарный стол-шкаф, встроенный в проём между шкафом-колонной и перегородкой. В нижней тумбе шкафа установили стиральную машину, дверца открывается в гостиную, холодильник доступен из кухни

Дизайн

Планировка организована таким образом, что из каждой точки интерьера открывается сквозная перспектива с видом на соседние зоны. В сочетании с высокими, до потолка, дверями, строгими полотнищами штор до пола, доминированием в оформлении белого цвета, светлых оттенков серого камня и золотистого дерева она делает пространство лёгким. Исходя из тех же эстетических соображений, в отделке использовали врезные алюминиевые плинтусы, подчеркнувшие строгие линии и формы. Небольшие вкрапления чёрного своей графичностью оттеняют гармоничные пропорции.

Важную роль играет стекло: из него выполнены обе двери в спальню, кухонный фартук. Тяготение к осевой симметрии в композиционных решениях зоны гостиной создаёт ощущение равновесия и поддерживает широкий шаг пространства. Необычные детали, такие как облицовка под камень стены за диваном, столики-соты, текстильные панно в спальне, придают интерьеру уют и оригинальность.

Функционализм требует от автора проекта изобретательности и точной подгонки под размер, зато наградой становится ощущение исключительного индивидуального комфорта.

Мягкие текстильные панели с модным, но неброским рисунком «гусиные лапки» обеспечивают маленькой спальне ощущение тёплого «гнезда». Узкая полка за изголовьем удобна как подставка для книг и мелких аксессуаров

Мебель

Интерьер таит в себе интересные скрытые резервы и обнаруживает нетривиальные способы отделки. Так, нижние части фасадов шкафов по обе стороны от кровати обиты тканью с мягкой прокладкой, вместе с такой же отделкой боковых поверхностей и изголовья кровати они составляют необычный «фриз». В шкафу рядом с окном скрыта выдвижная столешница мини-кабинета. К объёмной перегородке между спальней и гостиной по обе стороны прикреплены панели ЖК-телевизоров, со стороны гостиной телевизор интегрирован в шкаф, его секции открываются лёгким нажатием на фасады. В гостиной неуклюжий конструктивный выступ между окном и диваном замаскирован благодаря отделке панелями, имитирующими высокий платяной шкаф. В полубарном столе-тумбе — секции для хранения.

Цветовое оформление ванной комнаты поддерживает колорит главных помещений. Большое зеркало в нише напротив двери задаёт глубину перспективы. Навесные унитаз и тумба с умывальником обеспечивают простоту уборки

После реконструкции дома маленькое помещение, первоначально предназначавшееся для подсобных целей, было передано в жилой фонд и приобретено нашим заказчиком. Он очень хотел квартиру с затейливой планировкой, изогнутыми стенами, но такая эстетика для маленького пространства была, увы, нереализуема. Поэтому мы предложили владельцу свою концепцию, проект был сразу принят, а результат он смог оценить, когда квартира была полностью готова! Итог превзошёл его ожидания! Чтобы остаться в рамках жёсткого бюджета, многие предметы мебели были изготовлены на заказ, отдельные детали приобретались в ИКЕА

Архитектор Светлана Колосовская, декоратор Анастасия Воронина

Авторы проекта