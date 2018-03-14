Интерьер в стиле минимализм и 6 его принципов

Думаете, что минимализм — это когда вокруг пусто и голо, всё белое и прямоугольное? Но это не совсем так. Основная задача минималистского интерьера — простота и объективность, когда все декоративные слои уходят на второй план, выявляя чистое и острое пространство. Что же делает минимализм минимализмом, а не просто пустым, лишённым фантазии пространством? На этот вопрос нам ответила дизайнер интерьеров Евгения Шокогоуи.

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Окончила Московский художественно-промышленный институт по специальности «дизайн архитектурной среды». Опыт работы 11 лет: 7 из них работала в разных дизайн-студиях Москвы, а последний год вместе с партнёром развивает собственную студию дизайна интерьеров ST-buro.

1. Фокус на качестве материала

В минимализме крайне важен разумный, взвешенный выбор, когда дело доходит до базовых материалов. Материал всегда в центре внимания такого интерьера, ведь мелких деталей в нём почти нет. А когда ничто не отвлекает тебя от поверхности, невольно начинаешь изучать её более подробно и тщательно, любые огрехи вылезают на передний план.

2. Повышенное внимание к деталям

В стерильном помещении заметна любая пылинка. Так и в минимализме: можно приобрести эффектно парящую в воздухе лестницу со стеклянными перилами, но всё испортят некрасивые крепления. Поэтому даже на такие прозаические, утилитарные вещи нужно обращать пристальное внимание. Не получается скрыть несимпатичные детали — сделайте на них акцент. И наоборот: не можете обыграть — спрячьте. Полумер минимализм не терпит.

3. Один мягкий акцент

В жилых повседневных интерьерах нужно учитывать особенности человеческого восприятия. Нам всем, даже если мы законченные функционалисты, приятны плавные нестрогие линии, словно созданные самой природой.

Поэтому позаботьтесь о том, чтобы, например, в конце всё той же невероятной парящей лестницы из стекла и металла глаз отдыхал на цветном абажуре лампы, картине или ином арт-объекте. Важно однозначно отнести помещение к дому, а не к месту общественного пользования, и для этого достаточно небольших островков уюта.

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4. Осторожно с орнаментами

Казалось бы, где минимализм и где узоры? Но орнамент — это не только вышивки на кухонных полотенцах. Например, ступени с балясинами и перилами на фоне гладкой стены — это уже ритмический ряд. Поэтому выбирая любую повторяющуюся форму в таком интерьере, надо чётко понимать, как она интегрируется в общую идею, даёт нам нужный эффект или уводит от него.

5. Меньше да лучше

Людям, у которых куча пальто на открытой вешалке в прихожей, а на холодильнике коллекция пёстрых магнитиков, придётся изменить свои взгляды, прежде чем обращать внимание на минимализм. В нём все предметы должны заслужить своё место. Если избежать накопления чего-то вы не в силах, сделайте из этого монолитный массив, а не отвлекающую пёструю мишень. Например, все рабочие папки одного цвета.

6. Дать вещам пространство

Все мы в той или иной мере это делаем: впихиваем вещи в пространство, потому что они нам нравятся или для них просто нет другого места. В минимализме это недопустимо. Каждый предмет должен работать в пространстве, и для этого ему нужен воздух.

Но рассматривать функциональность и эстетику по отдельности категорически неверно, когда мы говорим о настоящем стиле, где ни один из компонентов не важнее другого. Все поверхности, конструкции, отделка, детали интерьера должны работать на создание целостного и законченного ощущения от пространства.

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