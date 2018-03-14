Ещё
Интерьер салона красоты в духе бутик-отеля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Интерьер салона красоты в духе бутик-отеля 

Salon.ru 14 марта 2018
Фото: Salon.ru
Скромная табличка при входе, массивная дверь, камень, стекло… Снаружи типовое офисное здание, внутри светлый, элегантный интерьер в американском стиле. Екатерина Мамаева вспоминает: едва она увидела объект, ей сразу стало понятно: интерьер должен быть представительского класса, но без штампов и растиражированных приёмов.
Салон красоты East Side Ostozhenka находится в районе так называемой «Золотой мили», в элитном жилом комплексе в Бутиковском переулке. «Местных жителей тут сложно чем‑то удивить, поэтому мы решили отойти от образа дорогого пафосного салона и создали современный интерьер с уютной, располагающий к отдыху атмосферой, как в хорошем, респектабельном бутик–отеле», — поясняет Екатерина.
Изначально двусветное пространство зонировали с учётом этой специфики. На втором уровне оборудовали лаундж–зону и кабинки для косметических процедур и массажа, которым требуется тишина. Для этого открытый балкон застеклили, предварительно убрав бетонное ограждение, которое мешало обзору.
Первый уровень организовали по принципу open space, так что в сочетании с высокими потолками и большими окнами пространство выглядит необычайно лёгким и свободным. Вместо стандартных бежево–шоколадных и сине–жёлтых тонов дизайнеры в качестве акцентного выбрали сине–зелёный, оттенка морской волны, цвет. Он хорошо сочетается с рыжеватой древесиной и латунью, которая активно использована в декоре.
Salon.ru: последние новости
Лучшее из московских салонов: модные ковры и королевские кровати 13 вещей для свежего весеннего интерьера 11 модных вещей, которые добавят воздуха интерьеру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность31
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой25
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение