Интерьер салона красоты в духе бутик-отеля

Скромная табличка при входе, массивная дверь, камень, стекло… Снаружи типовое офисное здание, внутри светлый, элегантный интерьер в американском стиле. Екатерина Мамаева вспоминает: едва она увидела объект, ей сразу стало понятно: интерьер должен быть представительского класса, но без штампов и растиражированных приёмов.

Салон красоты East Side Ostozhenka находится в районе так называемой «Золотой мили», в элитном жилом комплексе в Бутиковском переулке. «Местных жителей тут сложно чем‑то удивить, поэтому мы решили отойти от образа дорогого пафосного салона и создали современный интерьер с уютной, располагающий к отдыху атмосферой, как в хорошем, респектабельном бутик–отеле», — поясняет Екатерина.

Изначально двусветное пространство зонировали с учётом этой специфики. На втором уровне оборудовали лаундж–зону и кабинки для косметических процедур и массажа, которым требуется тишина. Для этого открытый балкон застеклили, предварительно убрав бетонное ограждение, которое мешало обзору.

Первый уровень организовали по принципу open space, так что в сочетании с высокими потолками и большими окнами пространство выглядит необычайно лёгким и свободным. Вместо стандартных бежево–шоколадных и сине–жёлтых тонов дизайнеры в качестве акцентного выбрали сине–зелёный, оттенка морской волны, цвет. Он хорошо сочетается с рыжеватой древесиной и латунью, которая активно использована в декоре.