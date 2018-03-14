Дорого-богато. 5 самых дорогих жилплощадей, выставленных на продажу в Перми

Наша редакция составила рейтинг самых дорогих квартир на рынке недвижимости в Перми. Приглашаем вас на экскурсию.

V. КВАРТИРА В «ДОМЕ ГУБЕРНАТОРА»

11 МЛН РУБЛЕЙ

Открывает наш рейтинг трехкомнатная квартира в «Доме Губернатора», ул. Газета Звезда, 46, расположенная на 11 этаже. В квартире, площадью 151 квадратный метр, качественный дорогой ремонт и функциональная планировка: две спальни, гостиная, кухня-столовая, сауна с душевой кабиной, два сан.узла, прачечная, балкон и лоджия. Сам дом 2002 года постройки, территория— огорожена, имеется видеонаблюдение, наземный и подземный паркинг. Работает консьерж.

IV. ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПЕНТХАУС С ВЫСОКИМИ ПОТОЛКАМИ

13 МЛН РУБЛЕЙ

Вашему вниманию представлен двухуровневый пентхаус, ул. Юрша, 84, расположенный на 20 этаже. На первом этаже пентхауса расположены детская, гостевая комната, гардероб и сан. узел, на втором— кухня-гостиная, спальня, просторный гардероб и сан.узел. Высота потолков— 4 метра. Общая площадь— 173 квадратных метра.

III. ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЭЛИТНОМ ДОМЕ В СЕРДЦЕ ГОРОДА

16,8 МЛН РУБЛЕЙ

В квартире, общей площадью 142 квадратных метра, сделан очень качественный дорогостоящий ремонт по проекту одного из известных дизайнеров города, с использованием материалов производства Италия. Благодаря своему расположению, на 9 этаже 12-ти этажного дома, из окон открывается прекрасный панорамный вид на город. Сам дом расположен на Комсомольском проспекте, 70а. В распоряжении обширная огорожена придомовая территория— 3700 квадратных метра, организованная парковка, детская площадка, двое автоматических ворот, охрана и видеонаблюдение по всему периметру. За квартирой закреплено 2 места для парковки. II. КВАРТИРА В СОВРЕМЕННОМ ЖК «КРЫЛЬЯ»

23 МЛН РУБЛЕЙ

В квартире площадью 203 квадратных метра— панорамное остекление с красивым видом на сквер. Планировкой предусмотрены: 5 спален, гостиная, кухня-столовая, 2 сан.узла, вместительная гардеробная, прачечная, кладовая, открытая терраса. Ремонт выполнен по индивидуальному проекту. Высокие двери, декоративные люстры, бра и встроенная подсветка дополняют эксклюзивный Арт-проект. В зоне столовой-кухни колонны выложены ручной мозаикой. Дом находится под круглосуточным наблюдением, имеется охраняемая парковка, а также подземный паркинг. Удобное расположение в «тихом центре», ул. Сибирская, 46, развитая инфраструктура в шаговой доступности, близость сквера— здесь объединено все, что нужно для комфортной городской жизни. I. ТРЕХЭТАЖНЫЙ ОСОБНЯК В ЭЛИТНОМ ПОСЕЛКЕ " ИВА

60 МЛН РУБЛЕЙ

На сегодняшний день, самым дорогим жилым объектом на рынке недвижимости в Перми является дом класса «Elite», общей площадью 640 квадратных метров. Из окна открывается чудесный вид на лес, тишина и умиротворение в 5 минутах от центра города. В доме— 6 спален, выполнен дорогостоящий ремонт из высококачественных материалов ведущих производителей. Кроме самого дома, вы можете стать обладателем собственной бани и беседки. В доме и по периметру участка имеются видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация. Площадь участка— 13 соток. Рейтинг составлен при помощи сервиса «Юла».