Конец фильма. 10 необычных способов использования старых видеокассет

14 марта 1956 года в Америке был представлен первый в мире видеомагнитофон. Еще не так давно он был если не роскошью, то, по крайней мере, настоящим чудом техники. В каждом доме хранились десятки кассет с кино, мультфильмами и отрывками из домашнего видео. С развитием технологий видеомагнитофон оказался не нужен, но многим людям жаль выбрасывать любимые фильмы, и коробки с видеокассетами до сих пор пылятся в углу квартиры. SPB.AIF.RU подсказывает 10 необычных способов использования старых видеокассет.

Стеллаж

Стеллаж из видеокассет может быть любой формы и размеров. Делается он легко, как из конструктора. Нужно взять видеокассеты и скрепить их боковые стороны при помощи клея, дождаться высыхания — и стеллаж готов! Такая конструкция подойдет для хранения легких предметов или безделушек. Если же вы планируете использовать стеллаж как книжный шкаф, лучше заменить клей саморезами. Такой стеллаж выдержит очень большую нагрузку! При желании конструкцию можно покрасить из баллончика.

Столик

Столик из видеокассет отлично подойдет для дачи. Собирается он по такому же принципу, как и стеллаж. Сначала из кассет нужно склеить ножки, потом — столешницу. После этого все детали соединяются между собой. Не бойтесь фантазировать при декорировании стола! Украсьте столешницу рисунками или фрагментами коробок видеокассет: получится ярко и оригинально.

Полки

Полки из видеокассет впишутся в любой интерьер. Прикрепить их к стене можно также при помощи клея или саморезов. На такой полке будут отлично смотреться семейная фотография ваш любимый цветок.

Потайной ящик

Для изготовления такого ящичка понадобится прозрачная пластиковая коробка из-под видеокассеты, которая открывается по принципу книжки. Основание коробки нужно прикрепить к стене с помощью самореза. Под крышку можно поместить любое изображение — фотографию или просто красивую картинку. Со стороны конструкция будет смотреться как декоративное панно, но только вы будете знать, что коробочка открывается. Внутри можно хранить все, что угодно — документы, украшения или безделушки.

Настенные часы

Саму видеокассету тоже можно прикрепить к стене, чтобы сделать из нее оригинальные часы. Все просто: из кассеты необходимо достать все «внутренности», поместить туда часовой механизм и соединить его со стрелками. С этим справится даже ребенок!

Поделки из пленки

Пленка из видеокассет пригодится в творчестве. Из нее, как из пряжи, можно сплести множество фигурок и элементов декора — начиная от цветов до целых скульптур. Пленкой можно даже «рисовать» портреты: такой способ популярен у многих современных художников. Можно использовать пленку и в хозяйстве — например, сплести из нее прочную сумку для продуктов.

Шкатулка

Старую видеокассету можно использовать в качестве шкатулки для хранения мелочей — например, канцелярии. Для этого нужно вынуть из кассеты пленку, а вместо нее положить ручки, скрепки, карандаши. Шкатулку можно декорировать на свой вкус и хранить в шкафу вместе с книгами или же поставить на полку — тоже из видеокассеты.

Цветочный горшок

Замените старые цветочные горшки видеокассетами! Скрепите кассеты между собой суперклеем, чтобы вода не протекала в стыки, насыпьте внутрь конструкции землю и посадите растение. Разбить такой горшок будет непросто!

Абажур

Из видеокассет можно смастерить и оригинальный абажур. Для этого нужно убрать пленку и скрепить видеокассеты таким образом, чтобы верх и низ импровизированного абажура оставались открытыми. Закрепить конструкцию на торшере можно с помощью проволоки. Свет будет поступать в комнату через прозрачные фрагменты видеокассеты над теми местами, где раньше была пленка. Приглушенное освещение создаст уют и романтическую атмосферу.

Фоторамка

Наконец, старая видеокассета может начать новую жизнь в качестве фоторамки. Сделать ее очень просто. Кассету нужно прикрепить к стене, а к месту в центре, где обычно находится наклейка с описанием фильма — приклеить небольшую фотографию. Можно разместить на стене сразу несколько таких «фотокассет» — получится необычно и стильно.