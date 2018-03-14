Дизайн офиса: яркий пример в стиле Ван Гога

Прошли те времена, когда офис был местом, куда приходят в костюме и галстуке, и где всё, от пола до потолка, имеет один-единственный цвет — никакой. Сегодня работодатели стараются создать для своих сотрудников творческую обстановку с домашней атмосферой. Такую, где каждый сантиметр вдохновляет на подвиги, заряжает энергией и настраивает на позитив.

И вот сегодня мы расскажем об офисе, по которому так и хочется прогуляться, изучить его и рассмотреть каждый уголок. И поработать, конечно, тоже! Проектированием этого пространства занималась компания Martela совместно с архитектором Ольгой Митник.

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Ольга Митник, главный архитектор проекта

Архитектор-дизайнер, специализируется на проектировании коммерческих интерьеров. За 10 лет реализовала множество проектов для известных брендов: Danone, Nutricia Medical, McDonald’s, Knight Frank, « Норильский никель » и для небольшого бизнеса. Работала по контракту для первого парка игрового обучения Kidzania в ТЦ «Авиапарк». Сейчас руководит собственной дизайн-студией Pallage Studio.

Ведёт авторский курс «Проектирование коммерческих интерьеров», читает лекции и проводит мастер-классы. В июле 2017 года была приглашённым лектором на летнем интенсиве «Дизайн общественных интерьеров» в Британской высшей школе дизайна.

https://www.pallagestudio.com/

Этот офис проектировался для компании Desan, которая занимается производством консервированных овощей, круп, каш. В помещении до этого размещался другой арендатор, но оно полностью устраивало заказчика и не нуждалось в перепланировке: неизменными остались даже старые стеклянные перегородки и потолки. Большую часть мебели заказчик захотел перевезти из старого офиса. Так что архитекторам нужно было вписать дизайн-проект в уже существующие рамки и сосредоточиться на декоре пола, стен и обустройстве общих зон.

Для начала решили выбрать тему, которая бы поддерживала корпоративный дух и сразу говорила посетителям о том, куда они попали. Поскольку заказчик проекта имеет самое прямое отношение к сельскому хозяйству, то за основу взяли поля. Но не обычные, а самые вдохновляющие — с полотен Ван Гога, в зелёных, жёлтых и оранжевых оттенках.

Так, на полу появились яркие асимметричные поля, которые обозначают определённые зоны в офисе, но при этом не привязаны к чёткой структуре расположения перегородок. На стенах тоже появились схематичные интерпретации вангоговских полей, создать которые удалось при помощи разноцветных войлочных обоев BuzziSpace.

Пришлось постараться, чтобы сделать максимально эффективную раскладку декоративных фрагментов разных цветов. Обои имеют фиксированный размер, нужно было избежать лишних швов и сократить до минимума количество обрезков. В принтерных зонах, помимо войлочных обоев, была использована пробка, на которую можно крепить заметки.

В офисе выделили и две важные общие зоны: кофе-пойнт и лабораторию, где проходит испытание продуктов компании. Здесь тоже нашлось место для Ван Гога: поля на стенах выложили плиткой, получился едва узнаваемый орнамент, который отлично сочетается с окружающей обстановкой.

Старая мебель заказчика органично вписалась в новую обстановку: оранжевый цвет экранов и рыжеватый цвет ламинации мебели отлично сочетаются с яркими цветами декора. В большой переговорной полки для демонстрации продукции выполнены на заказ в тех же цветах, что использовались для декора.

Вместо классического озеленения живыми цветами дизайнеры решили изготовить деревянные кашпо, в которых разместили злаковые колосья — символ плодородия и основу для круп и каш, которые производит заказчик.

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Над проектом работали:

компания Martela — реализация, исследовательский проект, дизайн-проект, управление строительством, авторский и технический надзор, поставка мебели;

Ольга Митник — главный архитектор проекта;

Анна Лексина — реализация графики на стенах;

ООО «АБ-Маркет» — генеральный подрядчик;

Martela, Buzzi Space — мебель и предметы интерьера;

Михаил Мельников — фотограф;

Михаил Чекмезов — ретушь.

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