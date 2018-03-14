Как правильно расположить картины в интерьере

Картина может стать продолжением интерьера, вписавшись в качестве органичной детали, или его акцентом, который подчинит себе окружающую обстановку. Хотя при неумелом расположении даже Мона Лиза покажется нелепой безделушкой, прикрывающей дыру в стене. Чтобы изображение действительно работало на общую атмосферу в комнате, следуй нескольким основным правилам размещения этого аксессуара. Они действуют как для картин, так и для постеров или фотографий.

Прежде чем покупать картину, найди для нее место

Если влюбилась в картину в салоне или магазине, не спеши брать ее. В первую очередь надо понять, есть ли для нее достойное место в твоей квартире. Измерь габариты, вырежи макет из картона и прикладывай к стенам, регулируя высоту. Габаритную картину можно вовсе не вешать, а поставить на пол. Такой тип размещения, как в мастерской художника, популярен в последнее время. Он уместен, только если у тебя есть просторный пустой угол или место у стены, где изображение не потеряется за мебелью. Будь готова, что возможно тебе придется провести небольшую перестановку, чтобы освободить пространство для нового аксессуара.

Картина должна быть пропорциональна интерьеру

Важно соотносить картину с окружающими предметами, чтобы она не терялась, но и не давила габаритами. При размещении картины над мебелью идеальный вариант, если крайние углы рамы немного короче длины комода, столика или дивана. Это правило работает как для одной картины, так и для композиции из нескольких объектов. Вертикальная картина может сделать стену визуально выше, а горизонтальная — длиннее. Поэтому используй этот элемент декора, чтобы скорректировать пространство.

Грамотно подбирай раму

Рама не менее важна, чем само изображение. Чтобы картина не сливалась по цвету со стеной, можно использовать контрастный багет. Массивная рама поможет уравновесить крупный комод или габаритный диван, над которым будет висеть картина. При создании композиций тоже обращай внимание на обрамление: для симметричного расположения подойдут одинаковые багеты, а картины с разными рамами лучше развесить роем, когда они концентрируются вокруг главного изображения.

Главное — умеренность

Не стоит украшать картинами все стены в доме, как бы хороши они ни были. Иначе изображения просто потеряются. Это аксессуар, требующий внимания. Поэтому вокруг картины должен быть воздух. Пусть свободное пространство будет пропорционально размеру изображения. Тесное расположение уместно только в композиции, но если она занимает всю стену, то на остальных стенах картины вешать не стоит. Глаз должен цепляться за изображение, а не скользить по многочисленной пестрой массе.

Позаботься об освещении

Ты наверняка знаешь, насколько свет важен для хорошей фотографии. Это правило также справедливо, если речь о твоей стене в квартире, а не на страничке в соцсетях. Изображение должно быть хорошо освещено, но не подвергаться прямым солнечным лучам, которые могут его испортить или создать неприятные блики. Если все же вешаешь картину на солнечной стороне, помещай ее под антибликовое стекло. Учитывай как естественный, так и искусственный свет. С подсветкой картина будет выглядеть эффектно и не потеряется в вечерних сумерках.