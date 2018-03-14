Смотрите, какой творческий авто-проект: полноценная кухня в багажнике

Он самостоятельно собрал гранитур по собственному эскизу и добился того, чтобы в кухне были все необходимые элементы. Кстати, ранее Шоубридж уже прославился, переделав Mitsubishi Tredia 1987 в электромобиль. Способный изобретатель, не находите?