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Смотрите, какой творческий авто-проект: полноценная кухня в багажнике
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Смотрите, какой творческий авто-проект: полноценная кухня в багажнике 

Авторамблер 14 марта 2018
Фото: Авторамблер
Он самостоятельно собрал гранитур по собственному эскизу и добился того, чтобы в кухне были все необходимые элементы. Кстати, ранее Шоубридж уже прославился, переделав Mitsubishi Tredia 1987 в электромобиль. Способный изобретатель, не находите?
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