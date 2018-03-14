Мебель из шоу-румов VS понятный масс-маркет: за и против

Шоу-румы: плюсы и минусы

Мебельные шоу-румы можно найти в каждом крупном городе, но больше всего их, конечно, в столице. Работа таких магазинов построена на том, что мебель и аксессуары выставляются в ограниченном количестве, чаще всего вещи закупаются за границей командой байеров, которые путешествуют в поиске брендов и предметов, трудно доступных для местных покупателей. Иногда шоу-румы открывают дизайнеры интерьеров и продают там мебель и аксессуары, выполненные по собственным эскизам.

Фото: Cazarina Interiors

Преимущества покупки мебели и аксессуаров в шоу-румах

Эксклюзивность. В шоу-румах не бывает больших партий товаров. Обычно количество одной вещи равняется 2-4 штукам редко — до 10. Есть большие шансы приобрести предмет мебели, который вы не увидите в квартире друзей или у соседа. Индивидуальность. Для тех, кто любит подчеркнуть собственную индивидуальность и воплотить ее в интерьере, подойдут именно шоу-румы. Даже одна дизайнерская вещь сможет стать той изюминкой, которая сделает весь интерьер. Доступность зарубежных брендов и известных коллекционных моделей. Возможность найти в шоу-румах те вещи и бренды, которые не представлены в стране в массовых магазинах, обязательно привлечет ценителей. Для многих важно прийти и увидеть вещь, особенно когда это касается мебели и интерьера, а не заказывать доставку из другой страны. Шоу-румы позволяют сделать это. Частично заменяют мебель на заказ. Мебель, которая произведена маленькими партиями или по индивидуальным дизайнерским эскизам может быть нестандартных размеров и частично заменить мебель на заказ, когда не хочется долго ждать производство.

Фото: Story Store. Бренд стола на фото: Julia Grup Stick, Испания

Недостатки мебели из шоу-румов

Главный недостаток — цена. Это всегда субъективно, но в сравнении с массовыми производителями разница существенна. Цены в шоу-румах редко бывают доступными. За настенные часы можно отдать в среднем 15-25 тысяч рублей, а за диван даже 200 тысяч. Все зависит от бренда и качества. И, конечно, эксклюзивные товары будут стоить дороже.

Масс-маркет: плюсы и минусы

Пришла очередь знакомого масс-маркета. ИКЕА, Hoff, Leroy Merlin и многие другие мульти-магазины, которые открыты по всей стране и в которых можно приобрести самые разные виды мебели: от прикроватных столиков до кухонный гарнитуров.

Фото: ИКЕА

Преимущества масс-маркета

Цена. Смело ставим на первое место. И хотя за последние 3-4 года из-за курса валют та же ИКЕА из бюджетной марки превратилась в средний сегмент, все равно можно найти доступные коллекции. К тому же, для российского рынка шведский бренд стал снижать цены и постоянно объявляет об этом в своих акциях. Что касается других вышеперечисленных магазинов — они еще доступнее. Территориальная доступность и возможность доставки. Дело в том, что воспользоваться преимуществами шоу-румов с действительно классными дизайнерскими вещами и мебелью могут в основном жители двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. В крупных краевых центрах тоже есть выбор и такая возможность, но не всегда. Масс-маркет доступен практически везде, особенно теперь, когда открыты онлайн-продажи и ту же ИКЕА можно заказать через интернет-магазин. Универсальность. С помощью мебели из масс-маркета можно создать универсальный интерьер: как в современном стиле, так и приближенный к классике. Широта ассортимента. В магазинах масс-маркета можно обновить интерьер всей квартиры, купить не только мебель, но и декор, посуду, текстиль.

Фото: Hoff

Недостатки масс-маркета

Недостаток тоже всего один — никакой эксклюзивности. Если, конечно, не добавить ее самостоятельно. Известны примеры, когда мебель из масс-маркета переделывали и давали ей другую жизнь. Например, с помощью необычного фартука и замены фурнитуры кухню из ИКЕА или Leroy Merlin можно преобразить до неузнаваемости. Зависит от фантазии покупателей.

А теперь, давайте подведем несколько итогов.

За чем идти в шоу-румы?

Во-первых, за винтажными вещами, которые добавят интерьеру шика и роскоши. Их точно можно найти в шоу-румах.

Фото: White House Concept Store

Во-вторых, вещи и декор определенного стиля. Чаще всего в шоу-румах выставляют мебель и декор в конкретных стилях: лофт, ар-деко, классика, кантри. И выглядят эти вещи действительно так, что ошибиться нельзя — они точно из определенной «истории». С их помощью можно создать интересную эклектику или добавить жизни выбранному стилю интерьера.

Фото: Loft Design

В-третьих, за эксклюзивностью. Если хочется мебель, которую будет трудно встретить у соседа или в квартире друга, шоу-румы помогут.

За чем идти в масс-маркет?

Масс-маркет может стать основой качественного интерьера, если подойти к дизайну комнаты с фантазией. Не стоит скупать все аксессуары и гарнитуры в одном магазине, чтобы в итоге квартира «кричала» — здесь все из того самого магазина. Даже профессиональные дизайнеры не стесняются использовать мебель из масс-маркета, но сочетают ее с правильной отделкой, подбирают новую фурнитуру, комбинируют стили и выбирают соответствующий декор.

Миксуйте масс-маркет и дизайнерские вещи — именно так можно создать стильный интерьер. Для вдохновения посмотрите, что сделала дизайнер с обычной кухней ИКЕА.

Дизайн: Вера Тарловская. Кухня: ИКЕА. Фартук: Керамогранит и мозаика Leroy Merlin. Ручки: H&M Home