Лестница на второй этаж: 70 современных вариантов оформления для дома и квартиры

Самую обычную лестницу можно сделать оригинальным архитектурным объектом и даже центром интерьера. Мы собрали 70 лестниц из российских и западных проектов, и они наверняка вдохновят вас на идеи для собственных загородных домов.

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Мраморная лестница в частном доме

Роскошная мраморная лестница, спроектированная в соответствии с традициями лучших аристократических домов, стала настоящим украшением этого загородного дома.

Винтовая лестница

Винтовая лестница — самая компактная, после чердачной конечно. Благодаря своей форме внутренний борт лестницы в этом проекте выполняет функцию перил. Подобная головокружительная конструкция без дополнительных ограждений не подойдёт для дома с детьми.

Лестница в интерьере

Лестница в интерьере — монументальный объект, сразу привлекающий внимание. А если она ещё и необычная — интерьер может вообще остаться за кадром. В нашей подборке 30 именно таких лестниц.

Перила для лестниц

Перила и ограждения для лестниц изготавливают из различных материалов. Это может быть стекло или дерево, пластик или МДФ, но самые потрясающие варианты, на наш взгляд, возможны из металла. Нержавеющие или кованые конструкции намного более долговечны и прочны по сравнению со всеми остальными, а идей применения — огромное количество!

Лестница на даче

Лестница в этом дачном домике занимает изрядную часть этажа, это настоящий центр интерьера, но можно с уверенностью сказать, что занятое место не пропадает зря: под ней удобно разместился открытый стеллаж для книг и посуды. Ступени эффективно зонируют комнату — в одной её половине можно, например, отдыхать на диване с журналом, а в другой — слушать музыку или играть. Это разделение подчёркивают и яркие ковры на деревянном полу.

Проект лестницы

Вдоль одной из стен в этом проекте расположена лестница, ведущая на второй этаж. Балконом над зоной гостиной стала библиотека, а в качестве дополнения выступил кабинет. В нём можно легко разместить гостей или устроить совместный просмотр фильмов на большом экране.

Стеклянная лестница

Эта стеклянная лестница представляет собой очень кропотливую и уникальную инженерную работу с большим количеством экспериментальных ходов. Структурно лестница состоит из консольных независимых стеклянных ступеней с равномерной LED-подсветкой, обладающей оттеночным диапазоном из 6 000 000 цветов, всё управление происходит посредством пульта.

Лестницы из бетона и не только

Красивые лестницы из бетона и различных других материалов всегда производили на нас завораживающее впечатление. Изящно и с фантазий решить вопрос перемещения между этажами дано не каждому. В этом материале мы решили собрать коллекцию самых интересных лестниц, созданных российскими дизайнерами и архитекторами.

Деревянная лестница

Деревянная блочная лестница и большой стенной шкаф, занимающий два яруса, в этом проекте связывают между собой общественную и приватную зоны совсем небольшой квартирки.

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