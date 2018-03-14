Просыпаемся с удовольствием: 10 идей для оформления стены напротив кровати

1. Картина или панно

Дизайн: Алла Шумейко

Оптимальный вариант для ценителей искусства. Чтобы картина или иной декоративный объект долго радовали глаз, подбирайте не слишком яркие цвета и динамичные сюжеты — оптимальны абстрактные композиции или пейзажи, например напоминающие о любимых уголках природы или городах, где вам довелось побывать.

2. Зеркало

Дизайн: Lourdes Gabriela Interiors

Зеркала визуально расширяют пространство, поэтому пригодятся для корректирования пропорций узкой комнаты. Да, некоторые специалисты не рекомендуют подобное решение в спальне, но здесь принципиально лишь, чтобы человек не видел с кровати своего отражения. А значит, зеркало надо расположить примерно на метр выше ее уровня либо подобрать симметричную пару зеркал и разместить их по сторонам относительно кровати.

3. Стеллаж, полки или консоль

Дизайн: Jen Chu Design

Если вы собираете коллекцию или любите книги, стену напротив спального места украсит экспозиция любимых предметов или библиотека. Стеллаж, шкаф-витрина с подсветкой будут выигрышно смотреться и в темноте. Более простой вариант — поместить небольшую «экспозицию» на стол-консоль или комод.

4. Растения

Дизайн: Naava

Расположите несколько полок с разнообразными растениями выше уровня глаз (с кровати). Подбирайте цветы так, чтобы их силуэты и оттенки составляли красивую и разнообразную композицию. Ее можно также дополнить сувенирами, гармонирующими с дизайном полок и кашпо. Кстати, зеленый цвет благотворно влияет на психику, поэтому растения в спальне очень уместны.

5. Окно

Дизайн: TG-Studio

Если за ним открывается красивый пейзаж, используйте это как самое лучшее естественное украшение спальни. Снабдите окно шторами из роскошной ткани с электроприводом: в этом случае с самого момента пробуждения можно будет любоваться садом, городскими крышами или плывущими облаками.

6. Проектор

Дизайн: Leib Designs

В современных квартирах почти всегда напротив кровати располагают телевизор. Но есть более эффектное решение: если позволяет ширина комнаты, воспользуйтесь проектором. С его помощью можно проецировать на стену или экран не только любимые передачи, но и разнообразные картины и сюжеты, например, снятые в путешествиях.

7. Аквариум

Фото: mycozydwelling.com Созерцание плавных движений рыб и красот подводного мира благотворно влияет на нервную систему и подходит людям, чья работа связана с постоянным напряжением. Установите плоский и широкий аквариум на высокую тумбу или встройте его в стеллаж — позитивный эффект не заставит себя ждать.

8. Распашные двери

Дизайн: Studio Swen Burgheim

В маленькой квартире спальню от студии порой отделяют шторой или раздвижными перегородками. А вот эстетически приятные створки дверей напротив кровати выглядят не только симметрично и поэтому гармонично, но еще и психологически успокаивающе. Считается, что кровать должна быть на удалении от двери, но так, чтобы лежа можно было видеть вход.

9. Ниша

Дизайн: студия TS Design

Если в спальне есть такая конструктивная особенность, примените ее с пользой. Поставьте кровать напротив ниши, а в самом углублении организуйте туалетный столик. По сторонам можно симметрично поставить два узких шкафа: так вы используете пространство функционально, и глаз будет радоваться симметрии.

10. Фальш-камин

Дизайн: студия «Уютная Квартира»

Напротив спального места можно установить декоративный камин, а нужную атмосферу создать подручными средствами — свечами, зеркалами, поленьями. Для декора такого камина не обязательно прибегать к помощи профессионалов — можно украсить его «топку» своими руками. К тому же такой портал может заменить вам стеллаж или шкаф, там можно повесить полки или сложить старые книги.