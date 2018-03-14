Сантехника, получившая 62 награды за год

В 2017 году продукты компании Grohe были отмечены массой мировых премий, которых оказалось в два раза больше общего числа медалей сборной Германии на зимней Олимпиаде. Бренд собрал целую россыпь наград, среди которых — Red Dot Design Award, IF Design Awards, Iconic Award, Green Good Design, Kitchen Innovation Award и многие другие. В немецком музее премии Red Dot даже оборудовали отдельную комнату для образцов продукции Grohe.

При этом число наград за два года наверняка будет трёхзначным, поскольку 2018-й только начался, а компания уже добавила себе в копилку 12 престижных званий. Что же умеет сантехника бренда, раз её так любят члены жюри различных премий?

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Например, больше всего наград получила водная система Grohe Blue Home, дающая возможность пить прямо из кухонного смесителя чистую и даже газированную воду. Для получения кипятка по той же схеме используется водная система Grohe Red.

Унитаз-биде Grohe Sensia Arena превращает весь процесс его использования в полностью автоматизированный цикл, а минималистичный смеситель для ванной Grohe Lineare просто красив и лаконичен. То же самое можно сказать и о кухонном смеситель Grohe Essence.

Но этим решения для ванной комнаты у компании не ограничиваются — в наличии имеется душевая система с кнопочным управлением Grohe SmartControl, а также защитные системы Grohe Sense и Sense Guard. Это интеллектуальный датчик воды, отслеживающий температуру и уровень влажности в доме, и датчик, следящий за микроутечками и предупреждающий хозяев о разрыве труб.

Интересно, что придумают инженеры и дизайнеры компании в этом году?

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