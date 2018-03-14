Три комнаты счастья: как сделать квартиру в панельной многоэтажке стильной и уютной

Ремонт никогда не был легким делом. Многие люди годами не могут его закончить. Зато дизайнеру Ирине Кривцовой с легкостью удается обустроить самые сложные интерьеры. Историей преображения одной обычной трехкомнатной квартиры она поделилась с нами.

Мои заказчики — семья с двумя маленькими дочерьми, которые занимаются в секциях спортивной гимнастики. Когда мы обсуждали проект при первой встрече с заказчиками, их пожелания были такие: удобство, максимальное использование пространства, побольше мест хранения. И главное — быстрый и качественный ремонт. Это все, что касалось планировки и удобств для проживания. Со стилем сошлись на современном дизайне. А вот с цветом было определиться сложнее. Жена хотела видеть будущее жилье в нейтральных природных оттенках. А муж отдавал предпочтение ярким акцентам, хотел цвета. Пришлось мне выступить неким буфером между столь противоречивыми мнениями супругов и «поженить» нейтральное с ярким. Каким образом? Мое предложение было таким: при общем нейтральной фоне квартиры используем яркий декор, который можно менять и графичные акцентные ткани. Это все стороны устроило. Мужу понравилась идея смены цвета декора по настроению, то есть цвет он получал в достаточном количестве. А жене — то, что общее впечатление от квартиры было приятным, успокаивающим, она виделась светлой и большой.

Надо было быстро сделать ремонт, но времени на капитальные изменения не было. Чтобы большая семья могла с удобством разместиться на небольшой площади, мы предусмотрели несколько моментов.

Переделка коснулась ванной (ее расширили за счет коридора) и кухни — ее габариты я подкорректировала согласно размерам выбранной кухонной мебели. Также в ванной были выстроены ниши-полки. Такие архитектурные формы ничуть не уменьшают пространство, наоборот, добавляют характер. Также добавилось места для хранения различных предметов (от полотенец до шампуней и духов).

Прихожую также спланировала более удобной и симметричной (левый и правый коридор) относительно расположенной посередине гостиной. В гостиную ведет широкий проем с раздвижными дверьми (существующий проем немного расширили) — чтобы максимально впустить света в темную прихожую и раздвинуть пространство. Створки раздвижной двери при желании можно задвинуть, например, если приехали гости или нужно вечером посмотреть в гостиной телевизор.

Для того чтобы визуально расширить пространство, использовали зеркальные двери, в торце симметричных частей коридора (вход на кухню и в детскую. Зеркальные полотна расположены «лицом», то есть зеркалом к прихожей. Они отражают пространство, и квартира кажется больше.

Без трудностей не обошлось. Квартира расположена в старом доме. Для того чтобы будущая кухня была удобной и вместительной, пришлось потрудиться и буквально вписывать габариты гарнитура в неудобное пространство, которое было еще к тому же урезано выступающим вентиляционным коробом.

Благодаря профессионализму строительной компании «Алеф Билд» это было выполнено. Стену соседней ванной немного отодвинули вглубь, а также уменьшали на 5 см проем балконной двери, чтобы потом тут мог уместиться встроенный холодильник.

При отделке я использовала простые в нанесении и укладке материалы, так как времени на ремонт не было. Крашеные стены и только в спальне, как панно, над кроватью кусочек обоев. Идея — матовые спокойные поверхности стен и в противовес им много стеклянных и зеркальных фасадов, чтобы расширить пространство, сломать его, пустить в квартиру больше света. На полу — керамогранит и массивная доска — практично, красиво, надежно.

Для того чтобы максимально использовать пространство, встроенные шкафы в прихожей и практически вся мебель в спальне (кроме кровати и кресла) делалась на заказ по моим эскизам. В прихожей — один шкаф под стиральную машину и хозяйственный, другой — под одежду. Фасады — матовое стекло — также призваны расширять пространство посредством отражения света.

В спальне я продумала целую группу. По левую и правую сторону от кровати — шкафы и полки (для мужа и жены) идентичны — полки, выдвижные ящики и вешалки для одежды, над кроватью — закрытые полки для белья — как завершение композиции. Напротив кровати — вместительный комод и туалетный столик с ящиками под украшения. Два цвета и две текстуры используются в этой мебели — белый лак и текстура дуба.

Нейтральные цвета в интерьере преобладают, это серо-кофейный в гостиной и прихожей и серебристо-серый в спальне и на кухне. Все они создают прекрасный фон для различных фактур материалов и текстиля. Например, в спальне добавлены обои. Серебристый растительный орнамент бликует при попадании на него света и даже меняет цвет — от серого до розового. Текстура и цвет натурального дуба в отделке заказной мебели добавляет уюта и работает на контрасте с белым лаком.

При этом, как я упоминала вначале, всегда можно добавить яркие пятна цвета и поменять настроение комнат. Например, сейчас, в гостиной добавлен насыщенный красный винтажный светильник, французские вазы винного цвета, цветы и декор. В спальне атмосферу отдыха не нарушают голубые декоративные подушки и серо-бирюзовые вазы, привезенные из Франции. Яркие детали — белые вазы необычных форм, серебристая рама зеркала, сделанная на заказ для этого проекта.

Детская была решена в противовес всей квартире — цветной. Комната для девочек покрашена в персиковый и фиалковый цвета. Хороший фон для белой мебели и дверей. Белый высокий плинтус, идущий по периметру всей квартиры, и тут является красивым элементом. Яркие и разнообразные цвета и принты в тканях были взяты для текстильного оформления и замешаны в разнообразные формы — покрывала и подушки, римская шторка и декоративные шторы. Готовая мебель — недорогие итальянские фабрики. При выборе марки мебели придерживались такого правила: оптимальное сочетание характеристик «цена/качество» и возможность комбинирования элементов, а также учитывалось пожелание заказчиков при внешней легкости мебельных конструкций получить максимальное количество мест хранения.