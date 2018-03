5 новинок марта для ванной комнаты

Гармонию в ванной комнате сложно создать, но это реально. Мы поможем разобраться в новинках последних месяцев, как и всегда.

Сегодня мы покажем пять вещей, с помощью которых можно сделать идеальный интерьер ванной комнаты. Тут и авторская сантехника, и умные зеркала, и стиральные машинки с удалённым управлением, и даже спрятанная раковина. Поехали! Зеркала для ванных от Villeroy & Boch

В ванной комнате может быть сколько угодно предметов, но они будут бесполезны, если их как следует не осветить. Просто и элегантное решение — зеркала из коллекций Finion, My View и More To See бренда Villeroy & Boch. Они обладают целым рядом умных функций — одни предотвращают запотевание, а другие запускают рассеянную подсветку или меняют её тон с тёплого на холодный. Речь идёт о нескольких полноценных световых сценариях, способных ещё сильнее подчеркнуть все детали стильной и современной ванной комнаты. Встроенная акустическая система позволит подобрать плей-лист для любого случая. Гармония в белом от Duravit

Бренд Duravit лучше всех знает ответ на вопрос, что же такое современная ванная комната. Судя по одной из последних коллекций, это стремление к структуре и чёткости, к гигиене и чистоте, гармонии и стилю. Не должно быть ничего лишнего, поэтому уместен именно белый цвет, от которого комната кажется светлее и объёмнее. Вот и композиции подбираются «тон в тон» — матовая ванна из DuraSolid, керамика из DuraCeram и тумбочка для умывальника в белом цвете. Прочие аксессуары не выбиваются из общей массы, а, наоборот, становятся финальным штрихом в создании необходимого настроения. Стиральная машина Whirlpool с управлением через Интернет

Не так давно тихая стиральная машина Whirlpool из линейки W Collection с фронтальной загрузкой была удостоена награды If Awards за выдающийся дизайн. Особенность машинки — ею можно удалённо управлять, через смартфон или планшет, причём даже находясь далеко от неё. Например в другой стране. Главное — чтобы был доступ к Интернету. Скрытая раковина из ископаемого дерева

В январе на выставке KBIS (Kitchen and Bath Industry Show) во Флориде был представлен необычный проект DeKauri, разработанный американским архитектором Daniel Germani. Это предмет мебели, внутри которого спрятана раковина. И поставить его можно куда угодно, не только в помещение ванной комнаты. В основе лежит ультракомпактная поверхность Dekton by Cosentino и древнее ископаемое дерево Kauri, добытое в Новой Зеландии и обработанное компанией Riva 1920. К слову, проект будет показан на миланской выставке Salone del Mobile в апреле. Авторская сантехника от дизайнера Евы Бергман

Коллекция авторской сантехники Candy Shells из искусственного камня и металла в технике маркетри от фабрики DeArt. Над дизайном уникальных раковин, изготавливаемых вручную, работала дизайнер Ева Бергман. Коллекция состоит из шести цветов камня и трёх цветов металла (латунь, хром, медь). Помимо этого, компания предлагает клиентам сервис кастомизации продукта, благодаря которому дизайнер может создать уникальный вариант раковины для своего проекта.