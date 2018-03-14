Квартира с деревянными панелями, зеркальными стенами и ванной в спальне

Заказчики этого проекта — семейная пара со множеством увлечений: хозяйка пишет музыку, а её супруг любит хорошую литературу. Дети хозяев этой квартиры уже выросли и живут отдельно. Поэтому планировка разрабатывалась под хозяев и с особым размахом.

Ольга Погорелова, архитектор

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— По образованию — инженер-архитектор. В 2010 году окончила Белгородский технологический университет им. В. Г. Шухова. Архитектурный подход применяю как в проектировании зданий, так и в разработке интерьеров. Он позволяет создавать выразительный дизайн за счёт объёмных и фактурных решений, а не только благодаря декорированию. Каждый проект — уникальная возможность совместить желания заказчиков и профессиональные навыки архитектора в общую картину под названием «дизайн-проект интерьера».

Участник конкурсов MosBuild Interiors, Pinwin, а также передач ArtLab на телеканале «Твой дом».

olga-pogorelova.ru Проекты ВСЕ Зимнее утро. Квартира в Москве. Невесомость. Квартира в Балашихе.

Изначально удачная планировка позволила разработать проект, не прибегая к кардинальным изменениям. Всё что было нужно сделать, это объединить кухню и гостиную (которую удалось увеличить за счёт прихожей). Вместо санузла и спальни сложной формы появился кабинет с библиотекой (его проектирование ограничилось планировкой).

Так как эта квартира разрабатывалась для зрелой пары, детская не требовалась. А кабинет при необходимости может служить гостевой спальней.

Спальня стала некой зоной в зоне, так как выполняет, по сути, несколько функций — пространств отдыха, гардероба и санузла.

Что касается цвета, то он полностью отражает функциональное решение квартиры. Общественная зона (прихожая, кухня-гостиная с рабочей зоной и малым санузлом) более монохромна. В ней фактически применяется только фактура камня (Rex I Classici Di Rex Statuario 60 х 120 см) и светлый цвет стен. Здесь также расставлены акценты — дерево, тёмные элементы мебели и плитка в рабочей зоне. Ниши для светильников выделены чёрным цветом и делают интерьер графичнее. Эти решения позволили расширить пространство и придать ему определённой эстетики.

При спальне вдоль санузла размещается много шкафов. Здесь они не привлекают большого внимания не только благодаря яркому решению санузла, но и за счёт собственного графитового цвета и матовой фактуры. Мебельная конструкция из консоли и зеркала выполняет функцию небольшого будуара.

Приватная зона (спальни и санузлы при них) уже отвечает другим требованиям. Поэтому её было решено сделать более домашней, уютной. Тёплые оттенки стен, инженерная доска в американском орехе, большое количество текстиля и мягкой мебели отвечает этой задаче.

В проекте применяется большое количество встроенной мебели, сделанной на заказ. В частности, это встроенные шкафы.

В гостиной разместился встроенный шкаф, который позволил привести геометрию комнаты к правильной форме.

Самыми интересными зонами, где применяется мебель, сделанная на заказ, стала рабочая и зона отдыха у окна.

Рабочая зона совмещает в себе систему хранения и небольшое рабочее место. При этом архитектору не хотелось получить «эффект кабинета», с тяжёлыми шкафами и тумбами. Чтобы облегчить стеллажи, разработали систему белых блоков из МДФ и тонкого металлического каркаса чёрного цвета, объединяющего шкафы с глухими дверцами, открытые полки и небольшую столешницу.

По бокам пианино располагаются стеллажи белого цвета, и чтобы облегчить конструкцию, нижние полки архитектор оставила открытыми. В секции справа вместо нижних полок располагается столешница для работы над новыми мелодиями.

Зона отдыха у окна объединяет в себе стеллаж с местом для отдыха и декоративную панель с полкой для декора. Заказчикам очень хотелось получить некую лавку-подоконник, на которой можно сидеть и любоваться видами. Но глубина подоконника не позволяла этого сделать. Поэтому была разработана система для хранения книг. Её толщина в сумме с глубиной подоконника дала нужное расстояние для подушек, чтобы комфортно разместить одного-двух человек. К тому же если захочется почитать книгу, они всегда под рукой.

Основным видом освещения во всех помещениях стали встроенные светильники: centrsvet kub in.

Заказчикам хотелось сделать фоновое освещение максимально незаметным. Поэтому было решено опустить потолок для встроенных светильников. А подвесные и нишевые светильники использовать только в акцентных зонах.

Кухня выбрана в Giulia Novars. Этой марке отдали предпочтение за высокое качество материалов и внимание к деталям.

Пространство кухни-гостиной образует три зоны: кухню, гостиную и рабочее место. Из соображений практичности кухню и гостиную разделяет раздвижная перегородка. В открытом состоянии она помогает объединить зоны, в закрытом — препятствует распространению запахов при готовке.

Главной зоной на кухне стала обеденная.

Лаконичный стол Natuzzi Omega по форме на первый взгляд слишком уж прост, однако он образован точно выверенными линиями и благодаря этому не перегружает обеденную зону.

К тому же в сочетании со стульями Natuzzi Pi Greco, дизайн которых более динамичен, образует отличную композицию.

В дополнение над этой зоной использован светильник Bullarum ST-3 Chandelier.

Его хоть и можно назвать акцентным предметом, до понятия арта он не дотягивает, не «кричит» о дизайне, а в сочетании с остальной мебелью этой зоны смотрится очень стильно.

Гостиная в первую очередь выполняет функцию ТВ-зоны.

В потолке над деревянной панелью располагается ниша с экраном для просмотра фильмов через проектор. Напротив неё — диван Cenova от BoСoncept.

С этой фирмой архитектор проекта работает давно, поэтому в качестве не сомневается. Что касается самой модели, то она не просто красива, но и очень удобна.

Журнальные столики BoConcept Occa известны не только своим дизайном, но и главным образом своей мобильностью. Благодаря разной высоте их можно легко собрать один под другой.

В малом санузле архитектор использовала тёплые тона керамогранита Atlas Concorde Seastone, 45 х 90 см, для общего фона и Atlas Concorde Etic Pro под дерево для стены за унитазом. Керамогранит под мрамор на полу — продолжение раскладки из прихожей. Зеркало в этом помещении — часть отделки, а разделяющая световая полоса выполняет не только функцию освещения этой зоны, но придаёт помещению тонкий акцент.

Сантехника в комнате — Vero от Duravit. Серия Vero очень компактная, что для этого помещения очень важно. К тому же активный прямоугольный дизайн добавляет немного строгости пространству, отделанному плиткой в тёплых и спокойных тонах.

Основное освещение решено за счёт встроенных светильников.

Спальня в этом интерьере — комната сложной формы, образует некий симбиоз спальни, гардеробной и ванны.

В зоне сна — композиция кровати Onda и тумб Mondrian фирмы Natuzzi. Onda в переводе значит ‘волна’. Полоски изголовья напоминают спокойные волны на воде. А матрас с подъёмным механизмом и местом для хранения — отличный бонус.

Тонкие линии и устойчивая форма прикроватных тумб помогли создать органичную композицию с кроватью.

В этом помещении большое количество встроенной мебели. Это и шкафы для хранения, и консольный туалетной столик, и столешница для раковин.

Что касается санузла при спальне, то он решён в контрастных сочетаниях тёмной и белой плитки Atlas Concorde 3D Wall, 40 х 80 см, с применением декора Blade.

Сантехника — Laufen, серия INO. Её мягкий дизайн и сглаженные формы позволили открыть часть санузла на просвет в спальню, продолжая линию расслабления и отдыха. В скрытой от глаз зоне санузла располагается унитаз и душевая зона.

Освещение в помещении осуществляется преимущественно встроенными светильниками centrsvet kub in.

Но для акцентов (в том числе в декоративном плане) использовали подвесные светильники Flower Pot.

Они придают зоне сна законченный вид.

В статье представлены визуализации проекта.

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