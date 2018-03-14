Облака над головой: виды потолочных покрытий

Скоро весна — пора обновлений: не пора ли освежить дом и вдохнуть в него немного новизны и красоты? Можно не ограничиваться перестановкой и заменой штор, а полностью обновить жилое пространство, не забыв про потолок. Это важная, хоть и практически невидимая часть интерьера. И к выбору материала нужно подходить со всей ответственностью.

Побелка

Традиционный, недорогой и легкий способ сделать потолок безупречным. Правда считается, что побелка давно проиграла битву современным видам потолочных покрытий. У нее столько плюсов и так мало минусов, что в первую очередь стоит рассмотреть именно этот тип.

Белить можно мелом или известью, но лучше выбирать мел — хоть и придется загрунтовать потолок до идеала, зато цвет останется надолго. Плюсы: экологичность, простота нанесения, ровный цвет, причем совершенно любой, а также защита от плесени и грибка — не зря все приморские интерьеры щеголяют обычной разноцветной побелкой. Только она справится с высокой влажностью, не меняя внешний вид под натиском обстоятельств. К минусам можно отнести тщательную подготовку потолка — побелка не прощает неровностей и трещин. А также есть необходимость освободить комнату перед покраской. Наверное, вряд ли можно найти еще более пачкающий все вокруг во время нанесения тип покрытия.

Пенопластовая плитка

Еще один недорогой тип покрытия. Обычно к нему прибегают, если нужно срочно скрыть проблемные места, например, перед продажей или сдачей квартиры — более быстрого средства не найти. Пенопласт прост в производстве: из него можно сделать элементы самых различных форм, со всевозможными рисунками — так что плитка найдется на любой вкус. Однако сделать Эрмитаж дома все равно не получится — плитка выглядит довольно дешево, это сразу бросается в глаза.

У плитки есть несомненные плюсы: низкая цена, невероятная простота в монтаже и главное — нет необходимости грунтовать потолок и убирать мелкие огрехи, которые бы ярко выделились при покраске или побелке. О минусах можно писать долго, поэтому стоит выделить несколько основных: сильная горючесть, хрупкость. При всем ее желании замаскироваться под кессоны, плитка все равно имеет бюджетный внешний вид. А учитывая размеры каждой отдельной плитки, есть вероятность, что края потолка придется доклеивать нарезанными кусками, что и вовсе испортит дизайн.

Обои

Если потолок выровнен, прогрунтован и готов к дальнейшему ремонту, а в квартире влажность, то можно подумать о замене побелки обоями. Это поможет придать интерьеру уникальность — можно сделать на потолке звездное небо, облака, полоску, крапинку или вообще заказать свою фотографию в типографии — здесь фантазию не ограничивает ничто.

Плюсы обоев: они скроют мелкие дефекты потолка, если не спасла грунтовка, а в зависимости от толщины придадут дополнительную звукоизоляцию. Можно выбрать любой рисунок или сделать свой — сделать в детской потолок с созвездиями, рыбками или любимыми персонажами мультфильмов будет проще простого. Если рисунок не столь важен, лучше выбирать обои под покраску — тогда небольшие загрязения и запыление не станут поводом снова все переклеивать, достаточно будет пройтись валиком с краской — и потолок снова как новый. Минусы: быстрое загрязнение: белые обои станут серыми уже через пару лет, но решение простое и описано выше. Также обои покажут все крупные недостатки потолка: прогибы, стыки. Не стоит пытаться клеить обои поверх побелки или краски — поверхность должна быть идеально ровной и специально подготовленной. В случае с обоями совет для выбора универсален: не стоит экономить. Хорошие и долговечные обои обычно недешевы, но в итоге помогут сэкономить немало средств в будущем.

Натяжные потолки

Четвертым по популярности можно назвать нятяжной потолок. Интерес к нему вызван его удобством и долговечностью. Забирая всего несколько сантиметров от высоты помещения, он обеспечивает идеально ровную поверхность: любой цвет, любая фактура — выбор довольно большой. Наибольшим спросом пользуются матовые белые потолки, которые сложно отличить от обычной качественной побелки.

Материал потолка может быть ПВХ или тканевый. Ткань может иметь любую ширину и создавать бесшовные конструкции холодным способом, однако цветовой гаммой не блещет. ПВХ, напротив, имеет разнообразие цветов и рисунков, но на большой площади придется делать стыки, а еще многих пугает горячий метод монтажа с участием большого газового баллона и открытого огня. Плюсы: не нужно выравнивать, грунтовать, да и вообще хоть как-то очищать и улучшать потолок. В итоге все равно получится идеально гладкая поверхность нужного цвета и фактуры. Долговечность таких потолков — почти легенда. Срок службы при бережном отношении и отсутствии физического воздействия — больше 20 лет. Но их главный плюс в том, что они могут скрыть системы монтажа светильников, неровности, потолочную вентиляцию — и все без каких-либо дополнительных ухищрений. Это самое экологически чистое и безопасное покрытие. Еще аргумент в его пользу: герметичность. При затоплении сверху натяжной потолок сможет защитить от протечек, приняв удар на себя, а после слива воды мастером — восстановиться в исходное состояние буквально за пару часов. Минусы совсем незначительны: небольшой запах сразу после установки (быстро проходит) и неустойчивость к острым предметам — любое воздействие на них тотчас станет проблемой. Также нельзя монтировать натяжные потолки в неотапливаемых помещениях, иначе поверхность сжимается и трескается.

Гипсокартон

Обычно гипсокартон используется в помещениях с высоким потолком — его возможности принимать любую форму поражают. Можно создавать многоуровневые композиции, монтировать точечное освещение и создавать весьма оригинальные конструкции — это может быть еще один уровень, лепнина или светильники.

Плюсы: не требует подготовительных работ, так как монитуется на каркас, долговечен, прочен, позволяет исполнить любую дизайнерскую прихоть. Минусы: по совокупным затратам не самое дешевое покрытие, которое к тому же лучше не использовать в квартирах с низкими потолками — каркасное основание «съест» еще несколько нужных сантиметров.

Кассетный потолок

Еще один вид покрытия с каркасным основанием. Довольно популярный в коммерческой недвижимости и практически не встречающийся в обычных квартирах. Представляет собой металлический каркас, на который укладываются квадратные плиты. Внутри каркаса удобно прятать коммуникации и проводку, а сами кассеты могут быть совершенно любыми: зеркальными, матовыми, разноцветными или вообще светильниками!

Плюсы кассетного потолка: универсальность, пожаробезопасность, легкость дальнейшего видоизменения и замены кассет. Минусы: достаточно дорогая конструкция, внешний вид указывает на коммерческое использование, сложно создать уют. Если выбирать вариант для любимой квартиры, придется сильно постараться, зато моделей для офиса или магазина вариантов масса.

Реечный потолок

Такой потолок будет хорошим решением для помещения с повышенной влажностью — ванной или кухни. Состоит из длинных узких панелей, закрепленных защелками на каркасном основании — никаких саморезов и лишних усилий. Традиционный материл реек — алюминий.

Плюсы: срок службы до двадцати лет, влагоустойчивость, пожаробезопасность, устойчивость к коррозии и ржавчине. А главное, минимум усилий и грязи при монтаже. Минусы: необычный внешний вид, похожий на окрашенную вагонку, нравится не всем и вписывается не в каждый дизайн.

Подшивной потолок

Если потолки низкие, а желания тратить драгоценные сантиметры на металлический каркас нет, можно установить подшивной потолок. Здесь все элементы крепятся сразу к основному потолку, причем его неровности не так важны и подготовка к монтажу не требуется. Чаще всего в качестве материала используется дерево.

Такие потолки обладают всеми плюсами подвесных конструкций: можно сделать освещение, включая точечное, шумоизоляцию и утепление. И все это практически без потери полезного пространства. Минус один: нет технической ниши, поэтому есть некоторые ограничения на монтаж осветитительных приборов. Для создания последних штрихов в интерьере подшивные потолки будут отличным вариантом. С их богатыми возможностями по созданию форм и небольшой высоте они становятся лидерами среди остальных типов покрытий, однако сильно проигрывают натяжным в цене.

В итоге выбор упирается в основной дизайн жилого пространства и финансовые возможности. Два самых оптимальных решения: натяжные и подшивные потолки. Натяжные — для квартиры, подшивные — для дома. В них удобство гармонирует с простотой и долговечностью.

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