Трендовые весенние цвета в интерьере: преображаем квартиру с помощью яркого текстиля

И необязательно превращать квартиру в стройку, чтобы кардинально переделывать весь дизайн, достаточно обновить текстиль, и пространство заиграет теми самыми новыми красками.

Изменить интерьер в короткие сроки, не впадая в состояние перманентного ремонта, как всегда, поможет текстиль. В нем спокойные зимние палитры уступят место ярким сочетаниям. В 2018-2019-м можно практически все. Нежно-розовые шторы к травяным стенам — такой тандем больше никто не назовет безвкусицей. Ну разве что героини пьесы «Три сестры».

Новый алый

Трендом нового сезона стали ржаво-красный и бордовый цвета. Декоративные подушки терракотового цвета или даже тафтинговый ковер плотного ржаво-красного оттенка придадут интерьеру природное обаяние и эстетику приземленности. Цвет обожженной глины идеально сочетается с деревом и светло-коричневой мебелью. Для большего контраста и драматизма добавь немного черных деталей. Смельчакам, решившимся на текстильные полотна бордового цвета на стенах, стоит добавить холодный изумрудный и охру для гармоничного и при этом театрального интерьера.

50 оттенков зеленого

Изумрудно-зеленая палитра — вторая по популярности в этом сезоне. Свежий травяной и благородный темно-зеленый по-прежнему актуальны в классическом интерьере. Цвет ранней листвы в обивке в сочетании с шоколадным текстилем на кухне — майский пикник, не выходя из дома. Дизайнеры советуют экспериментировать с цветом — символом жизни и обновления. Сочный авокадо и нежно-персиковый оттенок на стенах, в этом сезоне конкурирующий с розовым, могут образовать необычный союз. Вечнозеленая хвоя прекрасно дополняет свежие лиственные оттенки, если ты, конечно, решилась на элементы total look в интерьере. Поклонницам усадебного стиля стоит посоветовать диван приглушенного малахитового цвета.

Цвета лета

Тропики в домашнем декоре? Легко! Подбери оливковые ковер и подушки, а диван цвета сочного апельсина — солнце гарантировано вне зависимости от погоды за окном. А для аксессуаров лучше выбрать бронзу или ультрамодную латунь.

Морская волна

Для любителей умиротворения в интерьере дизайн-индустрия приготовила подарок. Синий цвет, правда, теперь с вкраплениями зеленого и серого сочетается с коралловым и красным. А также с графитовым, глухим зеленым и деревом. Глубину и плотность сине-зеленого бархатного дивана разбавят коралловые подушки, а для контраста еще и шторы цвета морского песка. Дизайн стремится к природе: море, песок, кораллы. Модные природные сочетания совсем несложно повторить в текстиле. Нежные оттенки утреннего неба и безмятежного моря на покрывале и серо-синие волны перед штормом на полотне ковра, изумрудные волны — изящно драпированные шторы — и розовый закат на креслах.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK