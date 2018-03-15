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5 вещей, которые испортят любой интерьер
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5 вещей, которые испортят любой интерьер 

Inmyroom 15 марта 2018
Фото: Inmyroom
Олеся Парамонова рассказала о главных табу в дизайне — если вы хотите жить в стильном интерьере, с ними придется попрощаться.
Старайтесь выбирать для интерьера либо пастельные оттенки, либо глубокие сложные цвета. А при выборе обоев избегайте лишнего блеска — матовое покрытие выглядит гораздо выигрышнее и дороже.
Даже самая недорогая мебель может смотреться благородно — достаточно просто заменить фурнитуру. То же самое относится к дверным ручкам и крючкам для полотенец. Не используйте пластиковые крючки и другие аксессуары — с ними интерьер сразу выглядит дешевле, чем он есть.
Небольшие пластиковые плинтусы, скошенные под 45 градусов, перечеркнут даже шикарный ремонт. Выбирайте полиуретановые, из МДФ, деревянные или металлические плоские высокие плинтусы: они добавят графичности. А еще полиуретановые плинтусы можно покрасить в цвет стен — так вы визуально увеличите высоту потолков.
Если нет возможности купить плитку европейских производителей, подсмотрите у них актуальные тренды — и ищите аналоги у российских, украинских и белорусских коллег. И лучше не использовать панно из керамической плитки — их время ушло.
Вместо накладных порожков в местах стыка напольных покрытий используйте металлический профиль, пробковый компенсатор или герметик. Они делают переход не таким резким визуально, а вы не будете спотыкаться, перемещаясь по квартире.
На обложке: дизайн-проект Олеси Парамоновой.
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