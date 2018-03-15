10 идей дизайна для маленького балкона в «панельке»

Размеры балкона в панельном доме едва достигают метра в ширину и трех — в длину. Но даже такое ограниченное пространство можно выгодно обыграть. Делимся идеями.

Почему бы не обустроить на балконе собственную зону отдыха с самыми удобными креслами? Можно выбрать похожее на гамак подвесное кресло, мягкую напольную «грушу» или уютное кресло-качалку.

Небольшая столешница, два высоких стула, пледы и кофе — вот и все, что нужно для уютной атмосферы во время завтрака. И не забудьте про яркие акценты.

Небольшой балкон подойдет и для того, чтобы обустроить там рабочее пространство. Стол уместится по ширине помещения, а полки для документов можно разместить прямо над ним — и все нужное всегда будет под рукой.

Если вам жалко отводить под спортивный зал целую комнату в квартире, расположите тренажеры на балконе. Гантели аккуратно уместятся в ящик на полке, а велосипед или тренажер для ходьбы займет не так много места. Не забудьте коврик для йоги!

Кто не мечтал о самой настоящей домашней библиотеке? Не обязательно устраивать в квартире целый читальный зал. А вот повесить пару полочек или поставить книжный стеллаж на балконе — хорошая идея для тех, кто любит почитать.

Поболтать за чашечкой чая можно не только в гостиной или на кухне, но и в отдельном месте — чайном уголке. На балконе «панельки» место для журнального столика и пары кресел найдется всегда.

А еще на маленьком балконе можно обустроить лаунж-зону, где будет приятно побыть одному или пригласить гостей, сосредоточиться на работе или заняться творчеством. Все зависит исключительно от вашего настроения.

Растения и цветы улучшают не только внешний вид помещения, но и ваше настроение. На небольшом балконе можно разместить напольные вазы и горшки, а также подвесные кашпо.

Несколько стеллажей решат проблему нехватки места полезным мелочам в квартире. Если все разложено по полочкам, ничего не сможет потеряться.

Мольберт или чертежный стол, столярные инструменты или швейная машинка — все это можно уместить и на балконе.