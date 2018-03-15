Главная «Ре-форма» весны: комплексные интерьерные решения — от концепции до воплощения

Многих новоселов и тех, кто задумался о кардинальном ремонте, беспокоит вопрос: как превратить свои квадратные метры в стильный и комфортный интерьер и рационально использовать каждый сантиметр жилого пространства? Зачастую обойтись без помощи профессионалов очень сложно. И рынок готов ответить: дизайн интерьера под ключ, разработка стилевой концепции, планировка с расстановкой мебели, 3D-визуализация проекта — эти услуги заявлены в разных компаниях.

Комплексные интерьерные решения от фабрики мебели «Ре-форма» пользуются заслуженной популярностью. В портфолио компании уже свыше 200 реализованных проектов, и не только в Уфе, но и во многих городах России — Сочи, Санкт-Петербурге, Москве.

— У нас полный комплекс услуг — от концепции до воплощения, и наши клиенты уверены, что визуализация и конечный результат будут совпадать практически один в один, — рассказывает директор по развитию фабрики мебели «Ре-форма» Владимир Чучеленко. В проекты закладываются отделочные материалы, осветительные и сантехнические приборы, которые мы приобретаем у своих партнеров. Мебель — корпусная, встроенная, мягкая — изготавливается на нашей фабрике, ее дизайн, размеры и функционал продумываются еще на этапе создания проекта. Мы — производители, и мы не предлагаем решения, которые невозможно реализовать, предметы мебели, которые невозможно купить, и картинки, которые так и останутся мечтой, а не готовым интерьером. А это, к сожалению, весьма распространенная практика на рынке.

Фабрика мебели «Ре-форма» предоставляет своим клиентам не только визуализации будущего интерьера и план расстановки мебели, но и рекомендации по подготовке помещения к ремонту: где проложить коммуникации, как подготовить вентиляционный канал, как правильно вывести розетки. Реализация проекта проходит под контролем дизайнеров и специалистов фабрики.

— Обустройство дома сопряжено с массой проблем, которые мы и призваны решить, — комментирует Владимир Чучеленко. — Фабрика мебели «Ре-форма» — компания, которая разрабатывает и воплощает интерьерные проекты любой сложности. Хотите уникальный и стильный интерьер? Мы его создадим для вас.

Адреса салонов: ул. Менделеева 145, пр. Октября, 170;тел. : (347) 299-11-70, 299-19-70;Re-formaufa.ru