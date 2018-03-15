Cтудия недели: квартира-трансформер в Химках

Дизайнеры превратили эту студию для временного проживания в «трансформер»: здесь есть полноценная спальня, два дополнительных спальных места на втором ярусе, гостиная с хорошей звукоизоляцией, обеденная зона, которая вмещает до 7 человек и проходная кухня. Заказчик может приезжать сюда в одиночку или с семьей — место найдется всем.

Заказчики ― семья из 4-х человек: родители и двое мальчишек. Перед дизайнерами из студии Nota Bene они поставили сложную, но интересную задачу — реализовать в одной квартире несколько сценариев для жизни. Студия будет использоваться как служебная квартира для одного человека во время командировок, как место, где можно остановиться всей семьей, чтобы не ночевать в гостинице, а еще — куда можно позвать друзей.

«Площадь квартиры всего 50 квадратов: тем не менее отдельная спальня была в списке приоритетов под номером один. Заказчику важно спать полноценно — никаких раскладных мобильных систем», — рассказывают дизайнеры. Поэтому для родителей сделали отдельную спальню с прозрачными перегородками, которые можно плотно зашторить, а для детей обустроили спальные места на втором ярусе.

Также удалось не просто поставить полноценную кухню, но и вместить многофункциональный кухонный остров. Он расположен в нише и примыкает к стене. Кухонные модули встроены, сесть за стол можно с двух сторон.

Пространство кухни-гостиной объединено: таким образом появилось место для приема гостей и дружеских посиделок. Чтобы просмотр телевизора не мешал другим членам семьи, предусмотрели качественную звукоизоляцию и акустическую штору. Для этой же цели все двери установили без коробки с плотным прилеганием.

С местами для хранения проблем нет: в санузле есть постирочный блок со стиральной и сушильной машинами и местом для бытовой химии. При входе в квартиру установили вместительный шкаф.

Есть еще и гардеробная при спальне: «Здесь мы тоже отталкивались от пожеланий заказчика. Система хранения организованная, эстетичная. Благодаря стеклянным дверям мы не забрали площадь у комнаты», — говорят авторы проекта.

В отделке использовали современные материалы: широкоформатный керамогранит на полу для визуального увеличения пространства, краску на стенах. Объемные 3D-панели в зоне кухни и спальни придают стенам рельеф и создают световые эффекты. Стена с рельефом кажется более уютной, чем гладкая.

В интерьере много корпусной мебели: кухня, шкаф, гардероб и антресоль будут изготавливаться на заказ. Остальная мебель максимально легкая, чтобы создать «противовес». Диван, кровать на ножках: так под них сможет заезжать робот-пылесос, что облегчит уборку.

Отдых и восстановление: 5 эргономичных спальных мест;

Прием гостей: совместный просмотр фильмов, матчей, концертов;

Проведение вечеринок;

Комфортная ванная комната для всех членов семьи;

Универсальный интерьер, который подходит разным людям;

Уборка не своими руками (с помощью робота-пылесоса, клинера);

Квартира вместо номера в отеле: минимальные издержки на содержание (счета на оплату коммунальных услуг) + автоматизация подготовки к «заселению» — создание комфортного микро-климата в квартире за несколько часов до приезда хозяев;

Возможность привести вещи/одежду в порядок самостоятельно: места для хранения бытовой химии и средств для уборки, полноценная постирочная;

Продуманная эргономика: мебель на заказ, с учетом роста членов семьи;

Продуманное хранение вещей для пяти человек с мобильной логистикой для путешественников;

Совместный прием пищи;

Эксплуатационная структура объекта: обслуживание инженерных сетей без входа в приватное пространство;

Простота и легкость в уборке, использование долговечных износостойких материалов.

Холл Отделка: краска, MaratКa Напольное покрытие: Ceramica Atlas Concorde Освещение: технический свет, Delta Light (везде)

Гостиная Мебель: диван, Zanotta Scott Ковер: ковер с бахромой, CC Tapis

Спальня Мебель: кровать, Gamma Arredamenti (Clio Night)

Кухня Мебель: барные стулья, Andreu World Бытовая техника: Miele

Ванная комната Отделка: керамика, Vogue Санфаянс: Antonio Lupi Смесители: Antonio Lupi