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Как декорировать интерьер без дизайнера: 6 полезных постов
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Как декорировать интерьер без дизайнера: 6 полезных постов 

Inmyroom 15 марта 2018
Фото: Inmyroom
С наступлением весны хочется обновления — и в квартире в том числе. Как легко своими силами освежить интерьер — в нашем обзоре.
7 классных идей, воплотить которые вам точно по силам. А еще они очень быстрые: на обновление спальни понадобится максимум час.
Декорируйте дверь, украсьте зеркало, повесьте полки и фотографии — освежить интерьер прихожей проще, чем вы думаете.
Что выбрать: настенную роспись, декоративное панно или яркие наклейки? Вдохновляйтесь примерами дизайнеров!
А как насчет того, чтобы украсить стену красивыми керамическими тарелками или зеркалами? Сделать это очень просто: достаточно выбрать подходящий клей — например, клей-герметик Quelyd QUELYD 007.
Пошаговое руководство от дизайнера Саши Мершиева, как быстро и просто превратить старую мебель в яркий и остроумный декор.
Остатки обоев, немного краски и наши инструкции — все, что нужно, чтобы подарить новую жизнь комоду ИКЕА.
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