Как декорировать интерьер без дизайнера: 6 полезных постов

С наступлением весны хочется обновления — и в квартире в том числе. Как легко своими силами освежить интерьер — в нашем обзоре.

7 классных идей, воплотить которые вам точно по силам. А еще они очень быстрые: на обновление спальни понадобится максимум час.

Декорируйте дверь, украсьте зеркало, повесьте полки и фотографии — освежить интерьер прихожей проще, чем вы думаете.

Что выбрать: настенную роспись, декоративное панно или яркие наклейки? Вдохновляйтесь примерами дизайнеров!

А как насчет того, чтобы украсить стену красивыми керамическими тарелками или зеркалами? Сделать это очень просто: достаточно выбрать подходящий клей — например, клей-герметик Quelyd QUELYD 007.

Пошаговое руководство от дизайнера Саши Мершиева, как быстро и просто превратить старую мебель в яркий и остроумный декор.